La comédie musicale “Stranger Things” rend enfin justice à Barb

Hawkins, Indiana, abrite peut-être des monstres meurtriers, mais c’est beaucoup moins menaçant lorsque vous lancez des numéros musicaux campy et des perruques idiotes.

Vous obtenez beaucoup des deux dans Stranger Sings : la comédie musicale parodique, qui se présente comme une “prise hilarante” à l’envers “du drame d’horreur à succès de Netflix sur de jeunes amis confrontés à des forces surnaturelles dans une ville fictive des années 80. Il joue maintenant off-Broadway à New York, et jusqu’au 1er janvier à Londres. Le spectacle vient à Melbourne, Australiele 4 novembre, avec plus de villes australiennes au programme.

Avec sa distribution colorée de personnages hétéroclites, ses gros cheveux des années 80 et ses téléphones portables volumineux qui pourraient servir de butées de porte, la série a pratiquement supplié la satire musicale, déclare Jonathan Hogue, écrivain et producteur de Stranger Sings.

“Quand j’ai commencé à explorer cette série en tant que comédie musicale parodique, les chansons et les rythmes de l’histoire se sont mis en place si naturellement, comme si la série était censée être musicalisée et parodiée depuis le début”, explique Hogue, un grand fan de la La création des frères Duffer, qui a terminé sa quatrième saison en août. “Qui ne veut pas voir Joyce obtenir un gros showstopper cuivré avec ses lumières de Noël? Ou Barb devenir une diva musicale vengeresse?”

Evan Zimmermann



Le reste de la bande est là aussi pour la version musicale : Mike, Lucas, Dustin, Will, Eleven Hopper, Steve et Jonathan. Stranger Sings suit l’arc narratif de la saison 1, qui explique la réapparition de la pauvre et malheureuse Barb, à nouveau vivante et faisant des duos avec la meilleure amie douteuse Nancy.

“Nous resterons ensemble, amis pour toujours, et meilleurs amis jamais, ils ne meurent jamais”, chantent-ils avec un clin d’œil complice.

Le spectacle dure environ deux heures et comprend 14 chansons – sur la vie à Hawkins, les béguins d’adolescents maladroits et le stress d’avoir votre enfant kidnappé et emmené dans une autre dimension. Certaines des paroles les plus amusantes proviennent d’un numéro mettant en vedette l’enfant psychique Onze chantant à propos du Dr Brenner, scientifique sommaire du Laboratoire national de Hawkins. Sa figure paternelle fait des choses très impertinentes, comme mettre Eleven dans un réservoir de privation sensorielle pour exploiter ses pouvoirs télékinésiques pour le mal du gouvernement.

“J’ai toujours voulu un père qui ne me ferait jamais pleurer”, chante Eleven. “Celui qui me dirait : ‘Je suis si fier de toi’ au lieu de ‘Reste dans ta cellule jusqu’en juillet’.”

“J’ai eu beaucoup d’idées en regardant et en écoutant des films et de la musique classiques des années 80, mais j’ai aussi puisé beaucoup d’inspiration dans mon obsession de toujours avec Saturday Night Live, Mel Brooks, Monty Python et d’autres créateurs de sketches comiques”, déclare Hogue. , qui poursuit des études supérieures en gestion et production de théâtre à l’Université Columbia de New York. “Il était également important pour moi que même si la série restait drôle tout au long, je me suis également assuré de lui insuffler juste ce qu’il faut de cœur pour que le public se soucie vraiment de ces personnages, aussi idiots soient-ils.”

L’émission a suscité des critiques généralement enthousiastes, les critiques l’appelant énergique et hilarant. Ce a remporté sept Broadway World Off / Off-Off Broadway Awards en 2021y compris la meilleure nouvelle comédie musicale, la meilleure conception de costumes, la conception d’éclairage et la conception de scènes.

Hogue a regardé les quatre saisons de l’émission Netflix, a rencontré le casting et a même été un figurant dans quelques épisodes. Mais il dit que le public peut toujours profiter de la comédie musicale même s’il n’a jamais entendu parler de Madmax ou de Mind Flayer ou tweeté en utilisant le hashtag #justiceforbarb.

“L’une des choses que j’aime le plus entendre… c’est que les spectateurs me disent : ‘Je n’ai jamais vu un épisode de Stranger Things et j’ai adoré cette émission’, a déclaré Hogue.

Ce n’est pas la première fois que Stranger Things est mis en musique. Il y a cinq ans, le chanteur Brian David Gilbert est sorti avec une piste d’accompagnement musicale comique à jouer à la place de la piste audio régulière de la première saison. L’album s’appelle aussi Stranger Sings, mais n’est pas lié à la comédie musicale.

La cinquième et dernière saison de Stranger Things est attendue sur Netflix courant 2024. Les frères Duffer ont a confirmé un saut dans le temps pour la saison 5, mais ils n’ont pas révélé de détails.

En attendant, peut-être qu’un Demogorgon à la hanche dans une combinaison moulante vous accompagnera.