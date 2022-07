La comédie musicale ‘Sister Act’ tout simplement divine – Shaw Local

S’il y a jamais eu un film qui devrait suivre la trajectoire de l’adaptation à la scène (dans ce cas, une comédie musicale), c’est le film “Sister Act” de 1992, un succès pour Whoopi Goldberg et ses co-vedettes Maggie Smith et Harvey Keitel.

Le musicien primé Tony et Oscar Alan Menken s’est associé au parolier Glenn Slater et aux écrivains Bill et Cheri Steinkellner pour adapter “Sister Act” en comédie musicale. Après une première régionale à Pasadena en 2006, la comédie musicale est devenue un fandom dans le West End de Londres, puis est devenue un succès divin à Broadway avec cinq nominations aux Tony en 2011. (Au fait, Whoopi Goldberg était l’un des producteurs.) Et maintenant, après un bref retard de COVID, la production dynamique de Metropolis de «Sister Act» a débuté le 23 juillet.

Il est dirigé par Sade’ May, sous la direction musicale de DeMario Tribett, et un groupe live de neuf musiciens. L’intrigue implique l’oiseau chanteur de la boîte de nuit de Philadelphie “Lady Fabulous” Deloris Van Cartier, qui est témoin d’une fusillade orchestrée par son petit ami Curtis, propriétaire du club marié. Terrorisée, Deloris s’enfuit au poste de police où son vieil ami Sweaty Eddie la place dans le programme de protection des témoins.

Et où serait l’endroit le plus sûr où Curtis, qui veut tuer Deloris, ne la trouverait jamais ? Pourquoi, un couvent, bien sûr – Le Saint Ordre des Petites Sœurs de Notre Mère de la Foi Perpétuelle. Et c’est un couvent où la Mère Supérieure impose strictement un contact limité avec le monde extérieur et assure à Deloris qu’elle ne peut pas fumer, boire ou porter aucun de ses vêtements moins qu’appropriés. Le pseudonyme de la diva en fuite est Sœur Mary Clarence, et elle est présentée comme une visite d’un «couvent progressiste».

Lauren Miller (de gauche à droite, en tant que Mère Supérieure) répète avec Natalie “Nat” Renee Savoy, dont le personnage Deloris Van Cartier est en protection des témoins dans “Sister Act”, la comédie musicale jouée au Metropolis Performing Arts Centre. (Photo fournie avec l’aimable autorisation d’Ellen Prather/Metropolis Performing Arts Center)

Cependant, après quelques faux pas et critiques, Deloris parvient à la rédemption en dirigeant le chœur terriblement sourd. Elle leur apprend à chanter sur la clé et dans le temps, ce qui attire plus de fidèles et de dons. L’église a désespérément besoin de fonds, et elle est sur le point d’être achetée par deux antiquaires célibataires. (Une blague qui ne va jamais vraiment nulle part et qui n’est pas nécessaire.) Naturellement, Mère Supérieure est horrifiée que sa chorale simple et traditionnelle soit maintenant moderne, optimiste et devienne un groupe super soul. La nouvelle de la chorale se répand, et bientôt les reporters et les photographes affluent ; vous savez ce que cela veut dire : l’intrigue s’épaissit. Une visite papale est prévue, mais pas avant que Curtis et ses hommes de main ne repèrent Deloris dans la couverture médiatique de Channel 6 et…

La réalisatrice May a un ensemble dynamique de 19 membres que la chorégraphe Jen Cupani organise une célébration joyeuse et énergique du début à la fin, rappelant ces célèbres groupes de danse et de chant des années 1970.

Et quant au casting, c’est une vitrine de talents constants. Natalie Renee Savoy est la parfaite Deloris – une diva disco et une artiste en herbe. La voix de Savoy englobe tout, une ceinture avec des mouvements fluides et un timing comique extraordinaire. La personnalité de Savoy est dynamique, avec une alchimie évidente avec l’ensemble et le public. Vous comprendrez quand vous assisterez à “Emmenez-moi au paradis”.

Lauren Miller est une divine Mère Supérieure. Miller la joue comme une leader mature, à l’ancienne et initialement inflexible en ce qui concerne Deloris. Elle désapprouve sans cesse, discutant avec Dieu dans la prière alors qu’elle s’oppose à la présence de Deloris parmi elle. Miller est une petite centrale électrique.

Justine Cameron est une postulante exquise, protégée et retirée, Sœur Mary Robert, dont l’hymne magnifiquement chanté “La vie que je n’ai jamais vécue” a séduit de nombreux membres du public. Tout aussi remarquable est la perpétuelle guillerette et toujours souriante Natalie Henry dans le rôle de Sœur Mary Patrick.

Quant aux dynamos masculins, il y a Kedar Miller, qui incarne Sweaty Eddie. C’est un amoureux avec une voix chaude et douce; son interprétation de “I Could Be That Guy” vous fera vibrer. Il gère également bien un bâillon de costume. Jonathan Cortez est un merveilleux Curtis – sympathique, diabolique et convenablement louche dans un costume blanc; il possède une voix très puissante et des expressions faciales captivantes.

Les hommes de main, les voyous et les garçons de chœur Bob Hussey, Justin Ramirez, Brenden Zwiebel et Henry Allan fournissent une grande partie du soulagement comique et des pitreries humoristiques; quant aux bonnes sœurs, nous avons la chance d’avoir Valerie Gorman, Mary Heyl, Ania Martin, Natalie Mattson, Amber Parker, Tuesdai B. Perry et Barb Rieger. Il convient de noter en particulier Michelle Tibble dans le rôle de la délicieuse sœur Mary Lazarus et le grand et élégant Christopher Johnson dans le rôle de Monseigneur O’Hara à la mode.

Bien que “Sister Act” puisse être léger sur l’intrigue et que la musique se concentre sur la Motown, la soul, le disco et le funk, les thèmes de la transformation, de l’amitié et de l’amour sont assez évidents. La métropole marque une fois de plus avec un plaisir de foule engageant. C’est une production animée de 2,5 heures, je prie pour que vous y assistiez.

• Regina Belt-Daniels est amoureuse du théâtre depuis la première année. Elle est apparue sur scène et dans les coulisses à de nombreux titres allant d’interprète à réalisatrice. Siégeant actuellement aux conseils d’administration de RCLPC et de It’s Showtime, elle dirigera la comédie « I Hate Hamlet » pour la Elgin Theatre Company cet automne.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Acte soeur”

OÙ: Metropolis Performing Arts Centre, 111 W. Campbell St., Arlington Heights

LORSQUE: Jusqu’au 27 août

COÛT: 40 $

INFORMATIONS: 847-577-2121, www.metropolisarts.com