La comédie musicale MCU de Captain America est maintenant en streaming

Habituellement, vous allez dans l’univers cinématographique Marvel pour beaucoup de choses, mais la musique originale mémorable n’en fait pas vraiment partie. Mais Rogers : la comédie musicale—un ringard Hamilton-pareil qui a dit un très condensé l’histoire de Captain America de Chris Evans—est l’une des tentatives les plus réussies de musicalité pimenter les choses pour les films, ne serait-ce que parce que les gens semblaient l’apprécier brève apparition dans le premier épisode de Oeil de faucon. C’est même a assez bien décollé pour que Disney l’apporte à ses parcs à thème pour l’été, c’est pourquoi Disney propose désormais l’album en streaming.

merveille libéré « Rogers » Album de 12 titres au début du week-end, ce qui vient de la représentation la plus récente organisée au Disney’s California Adventure Park au Hyperion Theatre. Au-delà de la nouveauté d’être une comédie musicale MCU, l’album contient cinq toutes nouvelles chansons originales spécialement créées pour la production. En parlant à Marvel, le compositeur Christopher Lennertz (qui a déjà composé les deux saisons de Agent Carter à l’époque) appelait la création les nouveaux morceaux « Il est important… de perpétuer le meilleur des traditions des Avengers et de Broadway. La partition contient des mélodies mémorables et une vaste gamme d’instruments qui correspondent à la présence emblématique de notre héros.

D’une durée d’une demi-heure, Rogers devrait être un bruit de fond décent à avoir tout en faisant autre chose, en particulier avec de nouvelles chansons ajoutées au mix. Cela peut être particulièrement bien pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le voir à Disneyland au cours de l’été, ou pour tous ceux qui souhaitent l’utiliser comme un joli gadget à l’approche d’Halloween. Mais sera l’écouter dans son voiture ou leur le salon vous donne une quantité égale de surréalisme et vous fait grincer des dents devant quelque chose qui est censé être intentionnellement mauvais à un certain niveau ? Cela dépendra de ceux qui écoutent Rogers : la comédie musicale, qui est désormais disponible sur des plateformes comme Spotify, Apple Music et YouTube.

