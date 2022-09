La comédie musicale ‘Cabaret’ fascine à Metropolis à Arlington Heights – Shaw Local

Willkommen, bienvenue et bienvenue à « Cabaret », la production d’ouverture du Metropolis Performing Arts Centre pour sa saison 2022-23.

La comédie musicale légendaire Kander and Ebb 1966, lauréate d’un Tony Award, est basée sur les histoires “I Am Berlin” de l’écrivain anglo-américain Christopher Isherwood et sur la pièce “I Am a Camera” de John Van Druten. “Cabaret” dévoile une histoire pas si typique, garçon-rencontre-fille. Se déroulant dans le monde sombre, compliqué et inquiétant de Berlin en 1929, le romancier américain Cliff Bradshaw rencontre la chanteuse de boîte de nuit britannique Sally Bowles au Kit Kat Klub avant-gardiste et de plus en plus sordide le soir du Nouvel An. Le commentaire ironique du maître de cérémonie du club nous guide à travers la peur et le chaos croissants d’un Troisième Reich émergent, et la romance vouée à l’échec entre la propriétaire d’une pension allemande Fräulein Schneider et son prétendant, le vendeur de fruits juif Herr Schultz.

Rosalind Hurwitz incarne Fräulein Schneider et Anthony Whitaker est Herr Schultz dans “Cabaret” à Metropolis. (Photo fournie par Jennifer Heim)

Le dynamisme et la créativité du réalisateur Robbie Simpson évoluent tout au long de cette puissante production; il y a un accent évident sur les relations personnelles, la loyauté politique et la survie à une époque historiquement changeante. Un orchestre de neuf musiciens dirigé par Jake Hartge est sur scène et invite énergiquement l’ensemble à chanter et à danser.

La chorégraphie de Jenilee Houghton est pointue, rafraîchissante, pleine d’humour, séduisante et toujours électrisante, que ce soit un Charleston ou un pas d’oie synchronisé. La conception scénique d’Eric Luchen est peut-être utilitaire, mais elle fonctionne extrêmement bien sur la scène Metropolis avec une série de marches éclairées par le showbiz, des tables de boîte de nuit avec des lampes et des téléphones d’époque, et trois portes avec des panneaux de briques signifiant la pension. Les costumes de Samantha Sharp sont un véritable régal visuel, englobant le burlesque et tout le faste et le glamour Art déco de la fin des années 1920.

L’ensemble Kit Kat de neuf membres est un mélange éclectique – tous attrayants, paillards, décadents et extrêmement talentueux avec des personnalités distinctives. Les interprètes sont Brandon Acosta, Angel Diaz, Morgan DiFonzo, Amber Parker, Olivia Pryor, Annika Andersson, Lizzie Mowry, Kaity Paschetto et Melody Rowland.

Il y a quelques membres de la distribution supplémentaires très solides qui aident à tisser l’intrigue. Fräulein Kost de Melissa Crabtree est une prostituée à l’esprit vif, gentille et courageuse qui favorise les marins, mais se transforme en quelqu’un d’assez peu aimable avec son interprétation effrayante de “Demain m’appartient”. Daniel Leahy est un merveilleux Ernst Ludwig, l’Allemand affable qui aide Cliff à s’établir, mais qui montre ensuite ses vraies couleurs lors d’une fête de fiançailles qui se transforme en quelque chose de sinistre. Son accent et ses manières sont impeccables. Dryden Zurawski remplit plusieurs rôles – de Max, le propriétaire de la discothèque, à divers douaniers.

Vous tomberez amoureux de Herr Schultz d’Anthony Whitaker, le vendeur de fruits juif qui est naïf à propos de la situation politique : « Ça va passer. Je comprends les Allemands – je suis Allemand ! Whitaker peut chanter, délicieusement dans le très touchant “Married” et dans le duo “It Couldn’t Please Me More” avec Fräulein Schneider, joué par Rosalind Hurwitz. Ensemble, ils ont une chimie émotionnelle et une douceur. Le Schneider de Hurwitz est un personnage pratique et aimant mais critique qui se résigne à être une propriétaire solitaire. Son “Que feriez-vous?” est un autre tireur de cœur.

Clifford Bradshaw (Tim Foszcz) et la propriétaire de la pension Fräulein Schneider (Rosalind Hurwitz) apparaissent dans une scène de “Cabaret”. (Photo fournie par Jennifer Heim)

Tim Foszcz de Hoffman Estates fait ses débuts à Metropolis en tant que romancier américain en difficulté Clifford Bradshaw. Il chante bien et nous montre de manière crédible l’intelligence et le parcours de son personnage avec la politique et la sexualité. C’est un acteur puissant; Je croyais vraiment qu’il était intrigué par Sally et qu’il l’aimait. Le personnage de Foszcz représente l’Américain qui ne pouvait plus rester les bras croisés avec la montée nazie ; il a dit à Sally : « Réveille-toi. La fête est finie, si tu n’es pas contre, tu es pour » tombe malheureusement dans l’oreille d’un sourd.

Contrairement au casting typique, Maria Alexandra est l’animatrice de Kit Kat. En plus d’être une chanteuse exquise, Alexandra est la bonne quantité de confiance impertinente, d’espièglerie et de complexité nécessaire pour être à l’aise d’interagir avec le public tout en conservant une sympathie flamboyante.

Kristin Doty joue Sally Bowles dans “Cabaret” à Metropolis. (Photo fournie par Jennifer Heim)

En tant que Sally Bowles, Kristin Doty séduit d’abord le public alors qu’elle Charlestons avec les Kit Kat Girls dans des tenues de baby-doll et des sucettes dans la chanson “Don’t Tell Mama”. Doty touche également les cœurs et les passions avec ses interprétations de “Maybe This Time” et “Cabaret” ; avec haut-de-forme et canne, elle est à nouveau une centrale électrique avec “Mein Herr”. Doty dépeint Sally comme libérale, excentrique, imprudente et vulnérable dans sa gestion inconsciente de son passé et la reconnaissance du monde qui s’effondre autour d’elle.

Lorsque «Cabaret» a ouvert ses portes à Broadway en 1966, il a duré 1 165 représentations; il a été dirigé par le célèbre Harold Prince pendant le mouvement des droits civiques et la guerre du Vietnam. La comédie musicale continue d’être relancée, la plus récente ayant eu lieu avec succès à Londres cette année (avec Eddie Redmayne comme maître de cérémonie), et est peut-être plus reconnaissable que le film de Liza Minnelli-Joel Grey-Bob Fosse.

Comme l’affirme le directeur de Metropolis, “Cabaret” est “plus que jamais d’actualité”. Espérant que la production ravira et divertira, Simpson dit qu’il espère également que “le public se souviendra que même si nous ne pensons pas ou ne nous ressemblons pas, nous avons beaucoup plus en commun les uns avec les autres qu’ils ne nous divisent”.

Venez au cabaret.

• Regina Belt-Daniels a commencé son histoire d’amour avec la comédie musicale « Cabaret » grâce à sœur Philip Thacker, qui lui a permis de chanter l’intégralité de la chanson thème d’un spectacle de talents au lycée. Depuis lors, Belt-Daniels a continué à produire, diriger, jouer, enseigner, servir sur des planches de théâtre et voyager, car “la vie est un cabaret”.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Cabaret”

OÙ: Metropolis Performing Arts Centre, 111 W. Campbell St., Arlington Heights

LORSQUE: Jusqu’au 22 octobre ; recommandé pour les 13 ans et plus

COÛT: 45 $

INFORMATIONS: 847-577-2121, metropolisarts.com