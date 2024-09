La comédie multi-caméras Zarna Garg de Darlene Hunt, Mindy Kaling et Kevin Hart en préparation chez CBS

EXCLUSIF: CBS se développe Zarnaune comédie multi-caméras mettant en vedette l’humoriste Zarna Garg. Le projet, qui a suscité l’intérêt de plusieurs réseaux, vient de Le grand C la créatrice Darlene Hunt, Kaling International de Mindy Kaling, Hartbeat de Kevin Hart et Warner Bros. Television, où Kaling International fait l’objet d’un accord global.

Dans ZarnaDans ce roman écrit par Garg et Hunt, Zarna (Garg) est une fière immigrée qui élève ses enfants nés aux États-Unis dans le respect des valeurs indiennes. Mais maintenant qu’ils grandissent, il est temps pour elle de se concentrer sur son propre rêve américain.

L’histoire reflète celle de Garg. Elle a émigré de son Inde natale aux États-Unis alors qu’elle était adolescente et, après avoir obtenu des diplômes de licence et de doctorat en droit, a passé 16 ans en tant que mère au foyer avant que ses enfants ne l’encouragent à essayer le stand-up, lançant ainsi sa carrière de comédienne.

L’expérience de Zarna est comparable à celle de Leanne Morgan, qui s’est également lancée dans une carrière de stand-up après avoir élevé une famille et qui est maintenant est la tête d’affiche d’une comédie multi-caméras d’un autre scénariste et producteur de comédies chevronné, Chuck Lorre, chez Netflix.

Hunt, qui fait office de showrunner, et Garg, producteur exécutif Zarna avec Kaling et Jessica Kumai Scott via Kaling International ; Howard Klein via 3 Arts ; ainsi que Hart, Bryan Smiley et Mike Stein via Hartbeat.

La relation de Garg avec Hart remonte à 2021, lorsqu’elle a remporté son concours de comédie Bandes dessinées Lyft sur Paon.

Entre-temps, Garg a écrit sur les réseaux sociaux en mai qu’elle avait rencontré Kaling pour la première fois. (Vous pouvez voir le message ci-dessous.) Garg, qui était avec sa fille, a dû faire impression car, à peine quatre mois plus tard, un projet sur lequel elle et Kaling ont fait équipe a été vendu à un réseau.

Chez CBS, Warner Bros. TV a eu une série de séries comiques de Lorre, la dernière étant la prochaine Le jeune Sheldon spin off Le premier mariage de Georgie et Mandy. Il s’est avéré plus difficile de trouver un modèle commercial pour les deux sociétés, un Affaire classée redémarrer le dernier projet qui n’a pas dépassé le stade de la négociation.

Garg a été présenté dans la série Apple TV+ 2022 Courageuxanimée par Hillary Clinton et Chelsea Clinton. Son premier spectacle comique, Zarna Garg : Un sur un milliard, a fait ses débuts sur Prime Video l’année dernière.

L’expérience des immigrants indiens est souvent reflétée dans le travail de Kaling, notamment dans sa série Netflix. Je n’ai jamais.

Hunt a récemment développé et produit la série comique de Fox Appelez-moi Kat, qui était basé sur un format britannique.

Mindy nous donne l’espoir que l’un d’entre nous peut atteindre *ce* niveau extrême. Je plaisante en disant que je ne permettrai jamais à mes enfants de devenir écrivains parce qu’il n’y a pas de travail dans l’écriture, surtout pour les Indiens. Lorsqu’ils se rebellent et font référence aux « données » pour étayer leur argument, ils énumèrent inévitablement les… pic.twitter.com/bydSSn0EVd — Zarna Garg (@ZarnaGarg) 13 mai 2024

