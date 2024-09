La comédie multi-caméras Zarna Garg de Darlene Hunt, Mindy Kaling et Kevin Hart en préparation chez CBS

Exclusif : CBS développe Zarna, une comédie multi-caméras mettant en vedette l’humoriste Zarna Garg. Le projet, qui a suscité l’intérêt de plusieurs chaînes, vient de Darlene Hunt, créatrice de The Big C, de Kaling International, de Mindy Kaling, de Hartbeat, de Kevin Hart et de Warner Bros. Television, où Kaling International a signé un accord global.

Dans Zarna, écrit par Garg et Hunt, Zarna (Garg) est une fière immigrée qui élève ses enfants nés aux États-Unis dans le respect des valeurs indiennes. Mais maintenant qu’ils grandissent, il est temps pour elle de se concentrer sur son propre rêve américain.

L’histoire reflète celle de Garg. Elle a émigré de son Inde natale aux États-Unis alors qu’elle était adolescente et, après avoir obtenu des diplômes de licence et de droit, a passé 16 ans en tant que mère au foyer avant que ses enfants ne l’encouragent à essayer le stand-up, lançant ainsi sa carrière de comédienne.

L’expérience de Zarna ressemble à celle de Leanne Morgan, qui…