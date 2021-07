La comédie mordante de HBO est un incontournable de l’été

Il n’y a rien de tel que de belles vacances. Espérons juste que, si jamais vous réservez une escapade à la plage, Mike White ne le scénarise pas.

Le comédien, scénariste et réalisateur extrêmement talentueux (« Enlightened ») est de retour sur HBO avec « The White Lotus » (première dimanche, 9 EDT/PDT, ½ sur quatre), une nouvelle mini-série mordante sur les riches – et les membres du personnel qui les servent – dans un complexe hawaïen exclusif. Pour les fans de la comédie mortelle de White, « Lotus » est une satire triomphante et délirante des classes privilégiées dans un cadre magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas bien White, c’est une comédie exubérante qui pourrait les présenter à son autre travail, comme le véhicule HBO de Laura Dern « Enlightened ».

« Lotus » commence par un mystère : dans le luxueux complexe White Lotus, quelqu’un est mort. Nous ne savons pas qui et nous ne savons pas comment. La série revient sur les jours qui ont précédé la mort, présentant un casting coloré de personnages (presque tous méprisables) qui pourraient être la victime ou le tueur.

Suite:Les 10 meilleures nouvelles émissions de télévision à regarder cet été : « White Lotus » à « Monsters Inc »

Mais rapidement, le mystère du meurtre devient moins important au fur et à mesure que les événements du Lotus se déroulent. Les invités incluent Connie Britton dans le rôle de Nicole, une PDG de la technologie qui tente de se disputer avec son malheureux mari (Steve Zahn) et les terribles adolescents Olivia et Quinn (Sydney Sweeney et Fred Hechinger) et l’amie d’Olivia, Paula (Brittany O’Grady); Jennifer Coolidge dans le rôle de Tanya émotionnellement instable, en vacances pour disperser les cendres de sa mère ; et Alexandra Daddario et Jake Lacy commeles jeunes mariés Rachel et Shane (Molly Shannon apparaît de manière hilarante dans les épisodes ultérieurs, bien que nommer son personnage puisse gâcher la surprise de son entrée). Le directeur du caméléon Armond (Murray Bartlett) et la directrice du spa Belinda (Natasha Rothwell, « Insecure ») travaillent à l’hôtel, chacun étant exploité, loué et rabaissé par les clients.

Ce qui se passe dans « Lotus » n’est pas aussi important que la façon dont les personnages y réagissent, une astuce dans laquelle White excelle. Bartlett, un acteur australien avec un visage gentil et des profondeurs cachées de potentiel comique, est la véritable vedette de la série. Une querelle qui se développe entre Armond et le garçon riche gâté Shane est l’un des événements les plus divertissants et choquants, et regarder Armond tenter une façade souriante et agréable alors que Shane agit de manière plus scandaleuse est sublime.

Mais tout le monde fait un travail exceptionnel. Daddario, relégué à des rôles de bonbon au bras et de maîtresse pendant une grande partie de sa carrière, a enfin la chance d’avancer avec quelque chose de plus charnu, en jouantune jeune femme confiante emportée par un beau et riche beau avant qu’elle ne réalise qu’il veut la contrôler. Coolidge, mieux connue pour ses rôles dans « American Pie » et « Legally Blonde », fait également partie de son meilleur travail en tant que Tanya, peu sûre d’elle et nécessiteuse, qui s’accroche à la gentille Belinda, inconsciente des conséquences d’être la personne financièrement puissante dans une relation .

Britton et Zahn sont des feuilles étonnamment efficaces en tant que femme de carrière floconneuse qui n’est pas intéressée à briser un plafond de verre qui ne l’implique pas, et elle mari pushoverqui vire d’un extrême émotionnel à l’autre. Avec ses personnages adolescents, White et les scénaristes de « Lotus » comprennent quelque chose que peu d’autres séries modernes font : que si la technologie et les vêtements ont peut-être changé avec la génération Z, les adolescents ne sont encore pour la plupart que des imbéciles.

Au milieu des high jinks hawaïens et des décors magnifiques, « Lotus » approfondit sa dissection de l’inégalité des richesses et critique de manière virulente toutes les personnes impliquées, quelle que soit leur bonne intention. Lorsque l’idéaliste Paula pense qu’elle peut aider un groom natif d’Hawaï sur lequel elle a le béguin, cela tourne terriblement mal d’une manière qui ne lui fait pas de mal. White peut détester l’oligarchie odieuse de la richesse qu’il dépeint, mais il n’est pas assez naïf pour suggérer que les puissants seront jamais punis pour leurs méfaits.

« Lotus » peut être cynique, mais ce n’est pas déprimant. L’éclat de la série réside dans son équilibre : jamais trop grinçant, trop choquant, trop burlesque. C’est le niveau de Goldilocks juste et extrêmement divertissant pour les six épisodes.

Mais cela pourrait vous faire réfléchir à deux fois avant de visiter Hawaï.

Suite:Les 10 meilleures nouvelles émissions de télévision à regarder cet été : More ‘Monsters Inc’, Martin Short et Steve Martin