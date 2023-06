La comédie Hit ITV2 supprimée après une seule série au milieu des annulations massives de télévision

Une comédie HIT ITV a été supprimée après une seule série au milieu d’une élimination massive d’émissions de télévision.

La semaine dernière, une série d’émissions populaires a été supprimée pour de bon – et les annulations continuent d’arriver.

Deep Heat d’ITV2 a été abandonné des horaires après une seule série.

La comédie de lutte a suivi la vie de Holly qui est une lutteuse en herbe frustrée.

Deep Heat a été écrit par le duo intelligent Max Olesker et Ivan Gonzalez.

L’émission comptait un casting impressionnant et comportait des apparitions invitées de Matt Lucas et John Thompson.

Sa hache intervient après qu’un certain nombre d’émissions de télévision de haut niveau ont été supprimées ces dernières semaines.

Le dernier programme à rencontrer son créateur est The Big Narstie Show, qui a été diffusé pour la première fois en 2018.

Après cinq séries, il a maintenant été confirmé que l’émission de Channel 4 ne reviendra pas pour une sixième.

L’émission était animée par le rappeur Big Narstie et le comédien Mo Gilligan et a adopté une approche anarchique du chat, des performances musicales et de la comédie d’actualité.

Il a été révélé précédemment que Channel 4 annulait des émissions à la onzième heure, demandait aux fournisseurs de repenser les budgets à mi-parcours et repoussait les projets jusqu’à l’année prochaine dans le but de faire face aux coûts.

Khalid Hayat, directeur de la stratégie de Channel 4, a déclaré à un comité de législateurs plus tôt ce mois-ci: «Notre priorité tout au long de cette période est de préserver les émissions autant que possible, de minimiser toute interruption ou annulation de la mise en service et toutes les décisions que nous prenons concernent assurer la durabilité et assurer la durabilité de la livraison des mandats de Channel 4. »

Pendant ce temps, l’annulation de l’émission est le dernier coup dur pour Mo, 35 ans, après qu’il a été révélé plus tôt cette semaine que sa série BBC One, That’s My Jam, faisait également face à la hache.

