La comédie est une arme ? Dans le cas de Jordan Grey de Friday Night Live, c’est un tout petit

La reprise du 40e anniversaire de CHANNEL 4 de Friday Night Live était la fête d’anniversaire qui s’est transformée en funérailles.

Une nuit remplie d’injures grossières, un acte qui a joué du clavier avec leur dong et les sermons du MC Ben Elton, qui a clôturé l’occasion avec l’avertissement : « Tweetez ce que vous aimez mais ne me citez PAS, ni aucun des agit hors contexte.

Jordan Gray jouant d’un clavier avec un petit pénis disgracieux a prouvé que la comédie est morte en octobre 2022[/caption]

Et sur cette note joyeuse, il a fait ses adieux aux téléspectateurs avec la suggestion: “N’a-t-il pas été une belle nuit?”

Eh bien, non, vu que vous demandez, Ben. Ce n’est pas le cas.

Tour à tour, je me sentais importun, ennuyé, mal à l’aise mais surtout juste triste que Channel 4 ait terni mes souvenirs heureux d’une émission de boucaniers qui a remporté toutes les batailles politiques importantes qu’elle a menées dans les années 1980 et donc, en droit, aurait dû revenir avec un air de l’autodérision et le rire étrange ou deux.

À la place?

Cela gâchait pour un autre combat à partir du moment où nous avons été réintroduits pour accueillir Ben, qui est un écrivain de sitcom d’un génie incontestable (Blackadder, The Young Ones) et un homme très réfléchi loin de la scène.

La sortie du lâche

Mais bon sang, une fois qu’ils l’ont repoussé dans ce costume pailleté, un enfer pharisaïque s’est déchaîné dès le tout début du segment lorsqu’il a révélé ses pronoms préférés (p ** s et off) et a ensuite prononcé une conférence sur la nature de la comédie.

“Le travail de la satire est de dire la vérité au pouvoir”, a expliqué Ben, avec un sourire sournois et conspirateur.

“Donc, si vous voulez que je supprime le parti travailliste, tout ce que vous avez à faire est de les voter au pouvoir et je serai heureux de leur parler.”

Une mauvaise prise que j’avais sentie arriver, mais qui n’a pas commencé à expliquer pourquoi des personnalités considérablement puissantes du centre gauche, comme Sadiq Khan et Mick Lynch, étaient toujours interdites, sans parler de la façon dont Vladimir Poutine et Joe Biden sont allés démoqué pendant toute la durée du FNL.





Ces nouvelles règles de la comédie, non écrites et suffoquantes, ont cependant été clairement comprises par des comédiens des FNL comme Julian Clary, qui s’est présenté non pas avec une blague mais en disant : « Quel plaisir d’être ici parmi les miens, parce que je suis très à gauche ».

C’est la porte de sortie du lâche, évidemment, et tue la créativité. Les comédiens sans talent savent cependant que, quelle que soit la qualité de leur matériel, cela leur rapportera toujours une salve d’applaudissements facile de la part du public de la chambre d’écho de Londres.

Et cela s’est avéré le soir, où la meilleure performance a été la routine Stavros de Harry Enfield qui, sans coïncidence, était la seule assez courageuse pour leur renvoyer certains des préjugés de la classe moyenne de la foule.

Le pire, dans un champ bondé, était probablement Jo Brand, qui s’est effectivement retiré de la comédie de première ligne avec le bâillon: «J’ai eu une fête d’anniversaire récemment et ma fille a crié ‘hip-hip, hip-hip’. . . remplacement’.”

Heureusement pour elle, alors, la seule personne dont on se souviendra probablement était l’acteur hommage à Mad Lizzie, Jordan Gray, qui a commencé par crier: “Oi Channel 4, devinez quoi?”

Vous êtes transgenre.

“Je ne suis que putain de transgenre, pas moi.”

Ouais, j’avais un peu deviné. C’est probablement pourquoi j’étais mentalement préparée pour l’hymne ignoble de la haine de soi qui a suivi, mais pas le strip-tease, ni le point culminant de l’acte où, un peu comme Jade Ewen avec Andrew Lloyd Webber, un clavier était joué par un petit pénis disgracieux.

Pour ce que ça vaut, ma propre réaction à cette recherche d’attention était en grande partie de la pitié, à la fois pour la taille de l’orgue et l’impression que Jordan avait un tour qui était tout sauf drôle.

Ce n’est pas une opinion universellement populaire à exprimer, j’ai réalisé, au fur et à mesure que la semaine avançait et que la section conforme des médias, y compris certains des mêmes hypocrites qui ont été indignés lorsque Jerry Sadowitz s’est exposé au festival d’Edimbourg, a décrit le clignotement de Jordan comme “digne”. , “puissant”, “passionnant” et “emblématique”, et le spectacle aussi “courageux”.

Je n’ai ni l’espace ni l’énergie pour jeter toutes ces conneries auto-trompeuses.

Si vous pensez sérieusement que FNL correspond à la description finale, ne vous laissez plus aller à Jordan, écoutez simplement les véritables halètements de choc lorsque Thanyia Moore a une fouille très douce sur le saut de file d’attente de Holly et Phil.

Loin de suggérer qu’il y a quelque chose de courageux dans les FNL, c’est un moment qui ne fait que confirmer ce que beaucoup d’entre nous savaient déjà.

La « comédie télévisée » est morte. Il a expiré par lâcheté en octobre 2022.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

THE Chase, Bradley Walsh : « Quel monarque a fait emprisonner Marie, reine d’Écosse en 1568 ?

Sarah : « Élisabeth II ».

Ridicule, Ranvir Singh : “Les autruches sont originaires de quel continent ?”

Daniel : « Alaska ».

Tipping Point, Ben Shephard : « Quelle planète de notre système solaire figure dans le nom de scène de l’ancien chanteur de Queen ?

Becs : « Mars ».

Irritations aléatoires de la télévision

L’hommage rampant de STRICTLY à la BBC s’avère être sa pire idée de toute son histoire.

Made In The 80s de Channel 4 tente de réinventer les femmes de Greenham Common et certains des autres idiots utiles de l’Union soviétique en tant que héros de la décennie.

Le vile snob de Friday Night Live, Julian Clary, souffre du terrible malentendu qu’il est plus talentueux que Stephen Mulhern.

Louis Theroux de BBC2 se transformant en Ali G alors qu’il tentait de se frayer un chemin dans les affections de Stormzy: “Pour de vrai?”

Et pas l’un des derniers panels de Mock The Week fournissant la bonne réponse à: “Si la réponse est 17 ans, quelle est la question?”

Combien de temps Mock The Week a-t-il dépassé son accueil ?

C4 a un peu d’avant

Lundi soir, Channel 4 a déploré le fait que le monde soit toujours hérissé d’«armes à longue portée» dans une série intitulée Made In The 80s: The Decade That Shaped Our World.

Ensuite, il a fait comprendre ce point en projetant un documentaire intitulé My Massive C ** k, qui présentait certaines des études de cas les plus époustouflantes jamais vues à la télévision britannique.

Télévision Spungold

Il y avait Scott, de Weymouth, qui est accroché comme le phare de Portland Bill.

Joe, qui semblait emballer le BMT Italian Classic de Subway sur le devant de son pantalon rembourré.

Et un personnage au visage pâteux appelé Matt, dont l’extension avant pouvait tenir sur trois partitions à trois mots, ce qui a causé toutes sortes de ravages avec une ex-petite amie qui: «Me regarderait comme un totem phallique pendant que nous regardions la télévision ou jouer au Scrabble.

Comme c’est la manière de ces choses maintenant, chacun d’eux est venu avec sa propre histoire de malheur à long dong, dont je viens juste de réaliser qu’il ressemble plus à un pirate chinois qu’à un trouble psychologique grave.

Mais ils ont tous souri et protesté beaucoup trop, sauf Matt, qui envisageait une chirurgie de réduction du pénis et transformait probablement le morceau de rechange en boudin.

Les vrais méchants de la pièce, comme toujours, cependant, étaient Channel 4, qui a tenté de donner à leur voyeurisme un placage pharisaïque de dignité et un lustre pseudo-scientifique avec une enquête qui s’est avérée avoir été menée par Pornhub.

Je ne peux pas nier, cependant, que cela a donné lieu à un commentaire très vivant de Julia Davis, qui a révélé à un moment donné: «L’ex-plombier Andy Lee fait travailler son impressionnant muscle amoureux pour lui. Il le fait maintenant en tant qu’interprète adulte.

Et si cela ne fonctionne pas, il fera tourner vos raccords avec sa propre clé à pipe interne avant trop longtemps, j’en suis sûr.

L’histoire sanglante de James Bye

STRICTEMENT Come Dancing, James “Martin Fowler” Bye: “Je faisais des échafaudages, je vendais du shampoing, je faisais n’importe quoi pour mettre de la nourriture sur la table, puis EastEnders est arrivé. . . ”

Et la vie confirmée est vraiment un long coup de pied dans les noix.

Reste fort, James.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est l’animateur de Friday Night Live Ben Elton et la légende de Corrie Norris Cole.

Envoyé par Mike Brettle.

De belles idées sportives

RYAN YATES : “Des nuits comme celles-ci avec un coup d’envoi à 12h30, c’est ce dont il s’agit.”

Courtney Sweetman-Kirk: “Je vais mettre mon chapeau en jeu et prédire une victoire au Derby.”

Alan Smith : “Il était toujours probable que cela se produise aussi peu qu’il semblait que cela se produirait.”

(Compilé par Graham Wray et Paul Benbow)

Revendication de la nuit

PENDANT CE TEMPS, à Old Trafford, la revendication de la nuit appartient à Alan Shearer :

“Fred et Casemiro forment un beau partenariat, ils se protègent mutuellement et offrent également leurs balles en avant.”

Télévision Or

La brillante destruction par HARRY ENFIELD de Death In Paradise sur BBC2’s The Love Box In Your Living Room : “Je vais résoudre ce meurtre parce que je ne suis pas un simple petit plonker insulaire comme vous.”

L’épisode de dimanche de Stanley Tucci: Searching For Italy se transforme en une lettre d’amour à la patrie d’adoption de l’acteur, la Grande-Bretagne.

La performance exceptionnelle de Juno Temple dans le rôle de Bettye McCartt dans The Offer de Paramount.

Et Tony Adams sauve un autre épisode de Strictly avec un cha-cha-cha sur le thème de la tribune qui a été parfaitement résumé par Craig Revel Horwood : « Cela m’a rappelé une scène de Death Becomes Her où Meryl Streep a poussé les escaliers et vient de retour à la vie avec sa tête dans le sens opposé, ma chérie.

Les délires du mois

DIMANCHE Soir et plus à la ronde des mots manquants dans l’émission de quiz incroyablement réveillée d’ITV Désolé, je ne savais pas, l’animateur Jimmy Akingbola affirme: «Lorsqu’il a accepté le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, Daniel Kaluuya a déclaré. . . c’est vrai, rien. Son micro a été coupé. Racisme.”

Ouais, eh bien, soit ça, soit il s’est accidentellement mis en sourdine lors d’un appel Zoom.

Pennsylvanie

Mais bon, pourquoi opter pour l’explication innocente quand vous pouvez échanger la division, la discorde et la bonne vieille agitation.

Les National TV Awards, Lenny Henry : “Je vais être rapide.”

Fabriqué dans les années 80 : “Le soutien à la campagne pour le désarmement nucléaire menace les espoirs de réélection de Thatcher en 1983.” (Est-ce que ça b*****ks.)

Et Friday Night Live, Leo Reich : “Détendez-vous, je vais être drôle.”

Panique, il ne l’est pas.