La comédie emblématique des années 90 revient sur les écrans 31 ans après le premier épisode, taquine la star principale

UNE comédie ICONIQUE des années 90 revient sur les écrans – 31 ans après son tout premier épisode.

Une toute nouvelle série d’Absolutely Fabulous semble être officiellement en préparation, selon Jennifer Saunders.

L’actrice de 65 ans a annoncé une nouvelle passionnante et a révélé qu’une « première ébauche sérieuse » du redémarrage serait prête d’ici la fin de l’année.

Jennifer, qui joue le rôle de la magnat des relations publiques Edina Monsoon, a également joué dans la comédie aux côtés de Joanna Lumley qui incarne la directrice de la mode Patsy Stone.

En révélant davantage à sa copine Dawn French sur son podcast Titting About, Saunders a déclaré : « Je dois écrire un film ou une série basée sur Ab Fab, parce que tout le monde veut un autre film Ab Fab. »

Mais elle a ajouté : « Je ne peux pas faire ça, je n’ai tout simplement rien. Je veux faire quelque chose en rapport.

Alors qu’elle hésitait à révéler plus de détails, la comédienne Dawn l’a poussée à savoir si Joanna, 77 ans, serait de retour.

Elle a répondu : « Peut-être, y compris un peu d’Ab Fab, mais pas totalement Ab Fab. »

Absolutely Fabulous a été diffusé pour la première fois en 1992 sur la BBC et a duré un total de six séries avant de se terminer en 2003.

Il est revenu sur grand écran avec Jennifer et Joanna reprenant leurs rôles pour un film en 2016.

Il présentait une longue liste de visages célèbres, dont Rebel Wilson, Alesha Dixon, Rylan Clark, Kathy Burke, Joan Collins et feu Barry Humphries.

Joanna avait précédemment déclaré qu’un remake d’Absolutely Fabulous ne fonctionnerait pas dans le monde d’aujourd’hui.

Elle a déclaré à TalkTV : « Non. Parce que cela a commencé en 1991 et que le monde a tellement changé depuis.

« Je veux dire, tu ne pourrais pas fumer, tu ne pourrais pas boire, tu ne pourrais pas sniffer de la coca.

« Je veux dire, c’était une grande satire sur des gens révoltants et c’était tout simplement terriblement drôle et les choses méchantes qu’Edina pouvait dire sur les gens et le comportement horrible de Patsy – ne serait pas autorisée à le faire maintenant. »

