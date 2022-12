La comédie culte bien-aimée de la BBC supprimée avant le spécial de Noël après neuf séries

La comédie de BBC Two Inside No9 touche à sa fin – après neuf séries.

Les créateurs Steve Pemberton et Reece Shearsmith – qui ont réalisé le classique de la comédie The League Of Gentlemen avec Mark Gatiss et Jeremy Dyson – m’ont dit qu’ils se concentreraient désormais sur de nouveaux projets après huit ans de l’émission culte, dans laquelle chaque épisode comporte le numéro neuf.

Steve Pemberton comme M. Edwards et Reece Shearsmith comme Steve Pemberton[/caption]

Steve a déclaré: “Nous pensons que c’est le bon moment pour faire une pause dans Inside No9 après avoir terminé le tournage de la série neuf l’année prochaine.”

La comédie noire a présenté certains des meilleurs talents d’acteur du Royaume-Uni, notamment Sheridan Smith, Keeley Hawes, Helen McCrory, Sir Derek Jacobi, Alison Steadman et Katherine Parkinson.

La nouvelle émission spéciale de Noël, intitulée The Bones Of St Nicholas, sera diffusée jeudi prochain et mettra en vedette Simon Callow et Shobna Gulati, l’ancienne favorite de Coronation Street.

Mais la bonne nouvelle pour les fans est que ce n’est peut-être pas la fin de No9.

Offrant une lueur d’espoir que la comédie, qui a été nominée pour trois National Television Awards, pourrait un jour faire un retour, Steve a ajouté : « Nous ne disons pas que c’est fini pour de bon.

“Après tout, The League Of Gentlemen est revenu, mais nous ne chercherons pas à faire d’autres épisodes pour le moment.”

Cinq de belle voix

PIXIE LOTT est de retour pour une nouvelle série de The Voice Kids – et sait exactement quoi porter pour son rôle de coach.

Elle a déclaré: «J’ai tendance à opter pour une ambiance de combinaison, car je peux vraiment y aller. Si je veux faire la roue, je peux faire la roue !

Emma Willis est de retour en tant qu’hôte et a déclaré: «Les enfants le prennent mieux que les adultes.

“Les adultes se disent vraiment : “Oh mon Dieu, c’est ça”, mais les enfants pensent : “C’est Noël, il y a une scène et nous avons du chocolat”.

Danny Jones de McFLY a déclaré : « Je n’ai pas reçu de chocolat ! Tout ce que j’ai eu, ce sont des enfants qui ne savaient pas dans quel groupe j’étais.

La nouvelle signature Ronan Keating est nouvelle dans tout cela.

Il a déclaré: «Je vois mes enfants dans chaque concurrent qui se tient sur scène. Je ne veux pas les contrarier et les blesser !

Will.i.am a convenu: «Pour un enfant comme vous, cela va-t-il le marquer pour le reste de sa vie? Est-ce le début d’un fil-piège pour eux ?

* Découvrez comment ils s’en sortent le lendemain de Noël à 20h30 sur ITV1.

Jack flash sur fil

JACK WHITEHALL a été mis hors de filmer des scènes de nu à vie après un malheureux accident à Le projet Éden.

Le comique tournait une scène pour le film Bad Education au parc de Cornwall lorsqu’il a parcouru la tyrolienne, qui est la plus longue d’Angleterre, nu de la taille aux pieds.

Jack Whitehall a été repoussé à vie au tournage de scènes de nu[/caption]

Mais après un changement de direction du vent, il s’est retrouvé coincé juste au moment où des enfants entraient dans le parc lors d’un voyage scolaire.

Il a déclaré au podcast Inside Bad Education: «J’étais coincé avec mon pantalon autour de mes chevilles parce que je n’étais pas en mesure de le soulever. Je pouvais voir toutes ces familles et ces voyages scolaires errer et me voir, pendu, les fesses dehors.

Jack a fait sa dernière apparition en tant que professeur malheureux Alfie Wickers dans la sitcom de la BBC3 hier soir, avant que la série ne se poursuive sans lui l’année prochaine.

Il ne sera alors plus la cible des blagues.

Notes de la sage-femme de Megan

MEGAN CUSACK révèle qu’elle reçoit beaucoup de commentaires de la famille sur Call The Midwife.

La star, qui joue l’infirmière Nancy Corrigan, est la nièce du couple d’acteurs Jeremy Irons et Sinead Cusack.

Elle dit: «Ils s’assoient et regardent. J’ai déjà reçu des notes d’eux, c’est hilarant.

“Ils venaient me voir dans les pièces de mon école de théâtre et c’était comme, ‘Maintenant, tu veux des notes ou pas ?’ D’une manière très affectueuse.

Megan a ajouté qu’elle aimerait jouer à leurs côtés dans un film, mais ajoute: “Ce serait absolument pétrifiant en même temps parce qu’ils sont incroyables.”

Regardez le spécial festif Call The Midwife le jour de Noël à 19h55 sur BBC One.

Le cuisinier de TELLY, Big Zuu, donne aux talents de pâtissière de Spice Girl Mel B un collage sur le spectacle de Noël de Jonathan Ross de demain soir sur ITV1.

Parlant de son apparition dans son émission Big Zuu’s Big Eats, il dit : « Elle est terrible. Elle nous a fait de la soupe et elle y a mis trop de curcuma.

L’amusement tip-top de Gossip, Mo

MO GILLIGAN est tellement demandé en ce moment, il est le favori des bookmakers pour présenter chaque nouvelle émission de télévision en cours.

Le comique, qui lance sa propre série BBC1 intitulée That’s My Jam, dit qu’il est si souvent prévenu qu’il “se sent comme un cheval de course”.

Mo Gilligan lance sa propre série BBC1 intitulée That’s My Jam[/caption]

Le spectacle commence le samedi à 21h35.

Mo explique : « Quelqu’un m’a dit que j’étais le favori de Big Brother l’autre jour.

“Mais ensuite je suis allé sur Twitter, ils [fans] étaient comme ‘non, nous ne voulons pas de lui là-bas. Il est ennuyeux.’ Alors peut-être pas.

« Je suis vraiment flatté d’être associé à ce genre d’emplois. Si je suis même dans cette conversation, et qu’il y a une réunion quelque part et qu’ils ont mon nom, c’est sensationnel.

“Mais je suis vraiment à l’aise avec ce que j’ai maintenant, j’ai eu quelques succès sympas en si peu de temps.”

Probablement pour le mieux, car le copain AJ Odudu a décroché le poste de BB.

CHANNEL 4 a lancé une série numérique qui jette un regard choquant sur les prisons.

Le premier des trois épisodes présente des brimades, des images de repas non comestibles et des détenus enfermés pendant de longues périodes.

UK Prisons: Inside Survival est diffusé sur la page YouTube Documentaries de Channel 4.