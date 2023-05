La comédie bien-aimée « saignée après deux séries » – malgré le début de la production de la troisième saison

Une série comique POPULAIRE aurait été supprimée après seulement deux saisons malgré les plans pour une troisième déjà bien avancés.

L’émission Sky Comedy nominée aux BAFTA Bloods a été annulée selon les rapports de Deadline.

Bloods a été supprimé après deux saisons

Cela a laissé les stars et les créateurs de la série « éviscérés »

Cette décision soudaine aurait laissé les créateurs de la série «vidés» car une troisième série était déjà en développement.

Bloods a été conçu par l’acteur de comédie populaire Samson Kayo, connu pour ses rôles dans des émissions telles que Our Flag Means Death et Sliced, et a également joué Jane Horrocks dans Absolutely Fabulous.

Cela surprendra les fans après que l’émission se soit avérée populaire auprès des téléspectateurs.

L’émission a été lancée en 2021 et suit les personnages de Samson et Jane alors qu’ils naviguent dans la vie en travaillant dans le service d’urgence du sud de Londres.

Samson joue Maleek, un solitaire au dur à cuire, qui ne semble pas convenir à Wendy, une divorcée trop amicale, qui fait sourciller lorsqu’ils sont associés pour travailler ensemble.

Cependant, la paire réalise rapidement à travers la ruée des appels sans fin au 999 qu’il pourrait en fait y avoir une amitié réelle et solidaire qui se prépare sous la surface.

Les fans ont cependant été choqués lorsqu’au cours de la deuxième saison, le partenariat de Maleek et Wendy a été mis à l’épreuve lorsqu’elle l’a accusé de boire au travail.

Le fils de Wendy, Spencer, a également ajouté une autre perturbation à l’amitié du couple.

Les deux premières saisons de Bloods sont disponibles en streaming maintenant sur Sky On Demand et NOW.