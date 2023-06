La comédie bien-aimée de Channel 4 revient sur les écrans au milieu de critiques élogieuses après une série de coupures voir les meilleures émissions supprimées

Une comédie bien-aimée de Channel 4 revient sur les écrans au milieu de critiques élogieuses après qu’une série de coupures ait vu les meilleures émissions supprimées.

Alex Horne et son groupe The Horne Section sont sur le point d’accorder leurs instruments pour la deuxième fois alors que Channel 4 a révélé que la sitcom musicale devrait revenir pour une deuxième série en six parties.

Canal 4

La section Horne a été un grand succès lors de sa première sortie l’année dernière[/caption]

La série a fait ses débuts sur la chaîne l’année dernière et a vu la star de Taskmaster Alex, 44 ans, et son groupe avoir la chance d’animer leur propre émission de chat de fin de soirée.

La sitcom est en partie faux documentaire, en partie scénarisée et en partie improvisée et la deuxième série verra le musicien, comédien, écrivain et acteur Reggie Watts rejoindre le casting.

Les nouveaux membres de la distribution incluent également Ronni Ancona, Kiell Smith-Bynoe, Stevie Martin et Anna Crilly.

Les membres de retour de la distribution sont Desiree Burch, Georgia Tennant et Camille Ucan, tandis que Tim Key et John Oliver reviendront en tant qu’invités spéciaux.

Le renouvellement de la section Horne intervient alors qu’un certain nombre d’autres grandes émissions sur Channel 4 ont été supprimées.

Le réseau a pris une série de grandes décisions ces derniers temps, supprimant SAS: Who Dares Wins, Four Weddings et Scared of the Dark.

Il a été révélé précédemment que Channel 4 annulait des émissions à la onzième heure, demandait aux fournisseurs de repenser les budgets à mi-parcours et repoussait les projets jusqu’à l’année prochaine dans le but de faire face aux coûts.

Khalid Hayat, directeur de la stratégie de Channel 4, a déclaré à un comité de législateurs plus tôt ce mois-ci: «Notre priorité tout au long de cette période est de préserver les émissions autant que possible, de minimiser toute interruption ou annulation de la mise en service et toutes les décisions que nous prenons concernent assurer la durabilité et assurer la durabilité de la livraison des mandats de Channel 4. »

Une date de retour de la série deux sera révélée en temps voulu.