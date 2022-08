La comédie ‘All-Star Weekend’ de Jamie Foxx va-t-elle succomber à l’annulation de la culture ? Les experts pèsent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jamie Foxx et Jeremy Piven ont tourné une comédie NBA en 2016 intitulée “All-Star Weekend”, mais le film n’est pas encore sorti en salles, et beaucoup ont commencé à se demander s’il verrait un jour le jour.

“All-Star Weekend”, qui met également en vedette Robert Downey Jr., Benicio del Toro, Gerard Butler et Eva Longoria, devait sortir en salles en 2018 avant d’être repoussé à 2019. Cependant, la première, autrefois liée à la NBA All- Star Weekend, n’est jamais arrivé.

Downey Jr. a été choisi comme un Mexicain, tandis que Foxx devait jouer un “flic raciste blanc”, a rapporté Page Six.

“Cela a été difficile avec la configuration du terrain en matière de comédie”, a déclaré Foxx à CinemaBlend la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur le moment où les fans peuvent voir le film. “Nous essayons d’ouvrir les coins sensibles où les gens recommencent à rire. … J’espère que nous les ferons rire et les dirigerons vers ‘All-Star Weekend’ parce que nous y allons vraiment.”

Selon IMDB, le film est actuellement en “post-production”. Un représentant de Foxx n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Foxx a déclaré que la comédie était “pertinente” lors d’une interview avec The Hollywood Reporter en 2018. “La comédie, en ce moment, a besoin d’un film comme” All-Star Weekend “et quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant.”

Des experts ont expliqué à Fox News Digital comment le “risque” lié à la réalisation de comédies dans le climat actuel peut affecter ce qui peut être publié par un studio.

“Cela fait partie d’une plus grande tendance à l’aversion au risque qui étouffe la créativité hollywoodienne”, a déclaré Howard Breuer, PDG de Newsroom PR. “J’ai vu que Tom Hanks a récemment déclaré que s’il avait à refaire, il ne jouerait pas un personnage gay comme il l’a fait dans” Philadelphie “. C’est là où nous en sommes aujourd’hui : l’une des plus grandes stars de cinéma de l’histoire estime que, s’il jouait aujourd’hui quelque chose de similaire à un rôle qui lui avait valu l’Oscar du meilleur acteur il y a près de 30 ans, les membres de l’Académie pourraient être aussi désapprobateurs qu’autrefois. embrassant.”

“Cela est motivé par une minorité très réactionnaire de spectateurs qui veulent que chaque film soit un véhicule pour les changements que ces individus recherchent dans la société”, a-t-il poursuivi. “Ce n’est pas mal de vouloir ces changements, et ce n’est certainement pas mal si certains films correspondent exactement à ce que ces personnes veulent voir. Le problème est que ces personnes essaient de mettre sur liste noire toute personne ou tout ce qui n’est pas une cible pour eux.”

Auteur de “Crise évitée” et PDG de la société mondiale de relations publiques Red Banyan Evan Nierman a souligné que les comédies ne sont pas ce sur quoi les studios se concentrent actuellement.

“Il y a de nombreuses raisons possibles pour retarder le film, mais le studio et ses stars de la liste A sont probablement les seuls à connaître toute l’histoire ici”, a déclaré Nierman. “Annuler la culture est une force insidieuse dans notre société. Mais qu’elle soit ou non à blâmer pour le hold-up, le fait est que les comédies cinématographiques ne se font tout simplement pas beaucoup ces derniers temps.”

Nierman a noté que “l’influence” de Foxx à Hollywood pourrait suffire à faire sortir le film.

“Jamie Foxx est comme le roi Midas – apparemment, tout ce qu’il touche se transforme en or”, a déclaré Nierman à Fox News Digital. “Si Foxx devait concentrer ses efforts pour faire avancer le film, il est difficile d’imaginer qu’il ne se fasse pas à la fin. Foxx a raison quand il dit que le monde a besoin de plus de comédie, et l’influence qu’il a amassée dans l’industrie de son travail vaste, varié et excellent garantit que le film fera sensation s’il arrive un jour sur grand écran.”

Que “All-Star Weekend” voie le jour ou non, les experts prédisent que la carrière de Foxx restera indemne.

“La carrière de Jamie Foxx ne sera pas affectée d’une manière ou d’une autre par ce film et par la façon dont les choses se déroulent. Il est trop talentueux et bancable pour voir sa carrière dérailler ou même ternie par ce qui se passe avec” All-Star Weekend “, a déclaré Nierman. Fox News Digital.”Seul le temps nous dira ce qui se passera avec le film, mais ce que nous savons avec certitude, c’est que Foxx est un MVP d’Hollywood et que les autres membres de la distribution sont des stars à part entière.”

Breuer a déclaré à Fox News Digital qu’il pensait que Foxx avait “une chance” de faire sortir “All-Star Weekend”.

“S’il échoue, non. Cela ne nuira pas à sa marque”, a-t-il déclaré. “Même si certains dirigeants de studio ont décidé:” C’est trop risqué, nous allons passer “, ils seraient heureux de voir ce que Foxx a d’autre dans sa manche.”