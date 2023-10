Pfizer jeudi, il a déclaré que vaccin combiné les candidats ciblant Covid et la grippe passeront à un essai de phase finale dans les mois à venir après avoir montré des résultats initiaux positifs dans une étude de stade précoce à intermédiaire.

Cela émeut le géant pharmaceutique et son partenaire allemand BioNTech un pas de plus vers l’obtention d’une potentielle approbation réglementaire pour un vaccin combiné contre le Covid et la grippe. Plus tôt cette année, Pfizer l’a déclaré espère lancer un vaccin ciblant ces deux virus respiratoires en 2024 ou plus tard.

Pfizer et d’autres fabricants de vaccins comme Moderne et Novavax Je pense que les injections combinées simplifieront le processus permettant aux gens de se protéger contre les virus respiratoires qui apparaissent généralement à la même période de l’année.

“Ce vaccin a le potentiel de réduire l’impact de deux maladies respiratoires avec une seule injection et pourrait simplifier les pratiques de vaccination”, a déclaré Annaliesa Anderson, responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer, dans un communiqué.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lors d’un appel aux investisseurs plus tôt ce mois-ci qu’il pensait que la commodité offerte par les vaccins combinés « libérerait un potentiel important en améliorant les taux de vaccination ».

Les taux de vaccination contre le Covid aux États-Unis étaient sombres l’année dernière et pourraient être les mêmes cette année.

L’essai a mesuré l’innocuité, la tolérabilité et l’efficacité des vaccins candidats combinés de Pfizer chez les adultes âgés de 18 à 64 ans. L’essai a également comparé les vaccins combinés à un vaccin antigrippal autorisé et au vaccin bivalent Covid de Pfizer, qui cible les variantes omicron BA.4 et BA. 5 et la souche originale du virus.

Les résultats ont montré que les formulations « principales » du vaccin combiné de Pfizer ont démontré des réponses immunitaires robustes aux souches de grippe A, de grippe B et de Covid, selon Pfizer. Les profils de sécurité des candidats vaccins combinés étaient également cohérents avec ceux du vaccin Covid de la société.

Pfizer et BioNTech développent également un vaccin qui cible à la fois le Covid et le RSV. Pendant ce temps, Moderna et Novavax développent leurs propres injections combinées.