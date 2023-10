La combinaison Moderna Covid et le vaccin contre la grippe montrent des données positives

Moderne Mercredi, son vaccin combiné ciblant le Covid et la grippe passera à un essai de phase finale chez les adultes de 50 ans et plus cette année après avoir montré des résultats positifs dans une étude de stade précoce à intermédiaire.

La société de biotechnologie espère que son injection, l’ARNm-1083, pourra obtenir l’approbation des régulateurs en 2025.

Moderna et d’autres fabricants de vaccins comme Pfizer Je pense que les vaccins combinés simplifieront ce que les gens peuvent faire pour se protéger contre les virus respiratoires qui apparaissent généralement à la même période de l’année.

« Les vaccins combinés offrent une opportunité importante d’améliorer l’expérience des consommateurs et des prestataires, d’accroître le respect des recommandations de santé publique et d’apporter de la valeur aux systèmes de santé », a déclaré Stéphane Bancel, PDG de Moderna, dans un communiqué.

« Nous sommes ravis de faire passer les vaccins combinés respiratoires à la phase 3 du développement et sommes impatients de collaborer avec les responsables de la santé publique pour faire face à la menace saisonnière importante que représentent ces virus pour les personnes », a-t-il ajouté.

L’injection d’ARNm-1083 a généré une réponse immunitaire similaire ou supérieure à deux vaccins contre la grippe actuellement disponibles auprès de GlaxoSmithKline au stade précoce ou intermédiaire des essais cliniques.

Le vaccin combiné de Moderna a également produit une réponse immunitaire similaire à son vaccin bivalent Covid, qui cible les variantes omicrons BA.4 et BA.5 et la souche originale du virus.

L’essai a évalué l’injection combinée dans deux groupes d’âge différents : les personnes âgées de 50 à 64 ans et les participants âgés de 65 à 79 ans.

Les données de sécurité de l’ARNm-1083 étaient similaires à celles du vaccin Covid autonome, selon Moderna. Aucun nouveau problème de sécurité n’a été identifié avec le vaccin combiné.

Moderna développe également une injection combinée ciblant la grippe et le VRS, ainsi qu’un autre vaccin ciblant les trois virus respiratoires : Covid, grippe et RSV.

Pendant ce temps, Pfizer et BioNTech développent également un vaccin qui cible à la fois le Covid et la grippe. Les sociétés ont lancé un essai de phase un pour ce vaccin en novembre et ont déclaré qu’elles prévoyaient de le lancer en 2024 ou plus tard.