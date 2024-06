La combinaison Moderna Covid et le vaccin contre la grippe montrent des données positives à un stade avancé

Moderna prévoit de déposer une demande d’approbation réglementaire pour son injection combinée cet été aux États-Unis et espère pouvoir entrer sur le marché en 2025, a déclaré le PDG de la société, Stéphane Bancel, dans une interview.

Moderna, Pfizer et Novavax ont déclaré que les injections combinées simplifieraient la façon dont les gens peuvent se protéger contre les virus respiratoires qui apparaissent généralement à la même période de l’année. La commodité supplémentaire est essentielle car de moins en moins d’Américains retroussent leurs manches pour se faire vacciner contre Covid.

Bancel a ajouté que les injections combinées pourraient réduire le fardeau des virus respiratoires sur les pharmaciens et sur le système de santé américain dans son ensemble, qui est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre qui met de nombreux travailleurs à rude épreuve.

Le vaccin combiné d’ARN messager de Moderna, appelé ARNm-1083, est composé à la fois du candidat vaccin de la société contre la grippe saisonnière et d’une version plus récente de « nouvelle génération » de son vaccin contre le Covid. Ces deux vaccins expérimentaux – ARNm-1010 et ARNm-1283 – ont donné des résultats positifs dans des essais de phase trois distincts.

L’essai de stade avancé en cours sur l’ARNm-1083 a examiné l’injection combinée chez 8 000 patients.

L’étude a comparé l’injection combinée avec un vaccin antigrippal amélioré appelé Fluzone HD et le vaccin Covid actuellement autorisé par Moderna, Spikevax, dans un groupe de patients âgés de 65 ans et plus. L’essai a également comparé le vaccin combiné de Moderna avec un vaccin antigrippal standard appelé Fluarix et Spikevax chez un autre groupe de participants âgés de 50 à 64 ans.

Dans les deux groupes d’âge, une dose unique du vaccin combiné de Moderna a produit des réponses immunitaires « statistiquement significativement plus élevées » contre trois souches de grippe et la variante Covid omicron XBB.1.5.

Moderna a déclaré que la sécurité de l’injection combinée, ainsi que la capacité des patients à la tolérer, étaient acceptables. Les effets secondaires les plus courants étaient des douleurs au site d’injection, de la fatigue, des douleurs musculaires et des maux de tête. La majorité de ces effets étaient d’intensité légère à modérée.

Moderna développe également une injection combinée ciblant la grippe et le VRS, ainsi qu’un autre vaccin ciblant les trois virus respiratoires : Covid, grippe et RSV.

Pendant ce temps, Pfizer et BioNTech étudient également un vaccin qui cible à la fois le Covid et la grippe dans le cadre d’un essai à un stade avancé. Novavax développe également une combinaison pour ces virus, mais son vaccin Covid utilise une technologie basée sur les protéines.