La combinaison Mazda3 de puissance turbo et de traction intégrale offre une conduite quotidienne passionnante – Shaw Local

La Mazda3 2023 était l’une de ces voitures dont j’avais besoin pour vérifier ma disposition aux véhicules Mazda à la porte. Cela fait une minute, mais j’ai possédé deux Mazda (ni une Miata) et j’ai de bons souvenirs de leur combinaison “zoom-zoom” de couple amusant et élégant, qui se démarque. Hayon ? Pas si excité – mais vous pouvez m’appeler un converti.

Si vous regardez la gamme Mazda et ne comptez pas l’emblématique Miata, la Mazda3 est la dernière des voitures debout. Disponible en version à hayon ou berline, et offrant un prix de base impressionnant d’environ 20 000 $, il a toujours la capacité de lutter contre l’économie de carburant, et avec les récentes améliorations de la puissance turbo et de la transmission intégrale, il crée une expérience de conduite très amusante.

Mon testeur était la Mazda3 Premium Plus haut de gamme, ce qui signifie qu’elle avait tout ce qui pouvait définir la berline comme étant un intérieur haut de gamme et un excellent combo turbo-AWD. L’ajout du groupe motopropulseur turbo signifiera pour obtenir tout le plaisir du moteur dont vous aurez besoin pour l’alimenter en carburant de qualité supérieure, et cela peut être l’un des quelques reproches à propos de cette Mazda.

Aspect extérieur

Je ne vais même pas essayer d’expliquer ce qui rend cette Mazda3 si attrayante. Soit vous l’obtenez – soit vous ne l’obtenez pas. Beaucoup de gens n’aiment tout simplement pas les berlines à hayon, mais celle-ci, avec son capot de plongée, son nez bas, sa calandre impétueuse et son ensemble de phares enveloppants, est sportive. Les quartiers arrière bulbeux peuvent sembler plus SUV qu’une berline, mais cela a toujours été l’attraction (il se trouve que c’est payant à l’intérieur de la cabine).

Mon testeur comportait des jantes en alliage noir de 18 pouces qui avaient l’air agressives et très contemporaines avec la superbe teinte de peinture métallisée gris machine profonde et riche de la pointe aux pieds. La porte à hayon obtient un peu plus de personnalité en passant par-dessus les feux arrière et en plongeant à nouveau dans l’intérieur. Ce n’était pas nécessaire, mais c’est pourquoi c’est une Mazda.

Performance

Ma Mazda3 était équipée du quatre cylindres turbocompressé de 2,5 litres amélioré qui développe 250 chevaux et 320 livres-pied de couple. Si vous avez besoin d’un peu de contexte, c’est vraiment dans la zone amusante lorsque votre voiture pèse moins de 3 300 livres.

Mon plus gros reproche concernant la configuration de la Mazda3, en particulier lorsque l’option AWD est utilisée, est la boîte automatique à 6 vitesses standard. Il est capable de faire beaucoup, mais à une époque où les transmissions à 7 et 8 vitesses dominent la journée et où la technologie qui les anime en fait un meilleur combo, vous devez vous demander ce que cela pourrait être.

La programmation Skyactiv et G-Vectoring Control se traduit par un peu de déconnexion avec les demandes immédiates du conducteur. J’ai trouvé que le mode de conduite Sport était le meilleur moyen d’atténuer une partie de ce défi. N’est-ce pas toujours la meilleure option ? La consommation d’essence est évaluée à 23 MPG ville/31 MPG combinés.

Cabine

Des sièges garnis de cuir, du moniteur de vue à 360 degrés, de l’assistance aux embouteillages, de la reconnaissance des panneaux et de la mise à niveau de la navigation, le pack Premium Plus ajoute beaucoup de sensation haut de gamme à la cabine. Les passagers au premier rang trouveront la position assise un peu basse, mais la visibilité demeure excellente. Les commandes électriques font partie des versions haut de gamme et permettent de trouver une position parfaite.

Les passagers arrière trouveront peu d’espace et d’éléments à l’arrière. Si c’est premium, j’ai besoin de voir un meilleur rembourrage, des ports de charge et peut-être même des commandes HVAC. Le grand avantage de la trappe est qu’il y a suffisamment d’espace de chargement lorsque les sièges arrière sont abaissés.

J’aime le look et la convivialité du tableau de bord. Les matériaux haut de gamme sont adéquats pour cette approche plus sportive, mais avec un prix se rapprochant de 38 000 $, vous feriez mieux d’être prêt à mettre à niveau à l’avenir. Un autre point de discorde était l’interface avec le système de navigation. Il se sent obsolète et lent.

Dans l’ensemble, à un prix haut de gamme final de 37 095 $, cette Mazda3 est peut-être un peu trop chère pour attirer les conducteurs qui recherchent toujours ce super combo de performances avec AWD. Il y a tellement de VUS offrant la commodité d’une trappe, bien qu’aucun n’ait l’air aussi cool.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.