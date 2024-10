La combinaison lunaire Artemis conçue par Axiom Space et Prada dévoilée à Milan

16 octobre 2024

— Les prochains astronautes américains à marcher sur la Lune le feront avec style.

Axiom Space, une société de services de vols spatiaux basée à Houston, et la maison de couture de luxe italienne Prada ont dévoilé la couche externe de la combinaison spatiale qui sera portée lors de la première mission Artemis de la NASA visant à faire atterrir des humains sur la surface lunaire. Le dévoilement a eu lieu lors du Congrès international d’astronautique à Milan.

« Nous avons brisé le moule », a déclaré Matt Ondler, président d’Axiom, dans un communiqué publié mercredi 16 octobre. « Le partenariat Axiom Space-Prada a établi un nouveau modèle fondamental de collaboration intersectorielle. »

Depuis la première présentation d’un prototype de l’unité de mobilité extravéhiculaire Axiom, ou AxEMU, en 2023, Axiom a configuré la combinaison spatiale avec une couche extérieure sombre créée par Esther Marquis, la costumière de la série alternative d’histoire spatiale « For All Mankind ». La couverture temporaire noire, bleue et orange était destinée à cacher les éléments exclusifs du vêtement lors de son développement.

La version finale de vol de la combinaison présente un extérieur principalement blanc pour les mêmes raisons que la plupart des autres combinaisons spatiales sont de couleur claire : pour réfléchir la chaleur, protégeant ainsi son porteur des températures élevées rencontrées en plein soleil. Le matériau blanc aide également à atténuer la poussière lunaire en la rendant plus facile à voir sur le tissu.

« Je suis très fier du résultat que nous affichons aujourd’hui », a déclaré Lorenzo Bertelli, directeur marketing du groupe Prada et responsable de la responsabilité sociale de l’entreprise. « Nous avons partagé notre expertise sur les matériaux, les caractéristiques et les techniques de couture haute performance, et nous avons beaucoup appris. »

La combinaison spatiale a des coussinets gris foncé sur les coudes et les genoux, ainsi que des articulations de hanche de couleur similaire. Les bottes sont dotées d’une semelle bleu clair, d’une teinte similaire aux couvre-chaussures de l’ère Apollo utilisées pour la dernière fois sur la lune il y a plus de 50 ans, et des points d’attache pour les rayures rouges ont été ajoutés aux combinaisons Apollo, de la navette spatiale et de la station spatiale pour aider à les distinguer. entre les membres de l’équipage.

L’ensemble supérieur du torse, avec son casque intégré et son sac à dos PLSS (Portable Life Support System), comporte également des points d’attache pour les drapeaux nationaux brodés et un patch de mission (ou, comme indiqué mercredi, l’emblème AxEMU d’Axiom Space). Soulignant qu’il s’agit d’un design commercial, le logo « AX » d’Axiom est également cousu en gris sur le rabat au milieu du corps de la combinaison.

La NASA a attribué à Axiom Space une commande de 228 millions de dollars en 2022 pour fournir les combinaisons de la mission Artemis III, qui devrait être lancée au plus tôt fin 2026.

« Nous ouvrons une nouvelle ère dans l’exploration spatiale où les partenariats sont impératifs pour la commercialisation de l’espace », a déclaré Russell Ralston, vice-président exécutif des activités extravéhiculaires chez Axiom Space, faisant référence au travail que l’entreprise a réalisé avec Prada. « Pour la première fois, nous exploitons l’expertise d’autres secteurs pour élaborer une meilleure solution pour l’espace. »

La combinaison AxEMU a réussi sa revue de conception préliminaire et entrera dans la phase de revue de conception critique en 2025. D’après l’Axiomela combinaison a été conçue pour supporter des marches sur la lune d’une durée d’au moins huit heures et a été adaptée pour répondre aux besoins de la région d’atterrissage choisie par la NASA sur la lune. L’AxEMU a été conçu pour résister aux températures extrêmes du pôle sud lunaire et aux températures les plus froides des régions constamment ombragées pendant au moins deux heures.

La combinaison comprend un système de diagnostic embarqué, un système d’épuration du dioxyde de carbone régénérable et une technologie de refroidissement pour éliminer la chaleur. Il comprend des revêtements sur le casque et la visière pour améliorer la vue du porteur et des gants améliorés par rapport aux gants portés précédemment sur la Lune et dans l’espace.

L’AxEMU a subi des tests et des simulations avec une variété d’astronautes et d’ingénieurs dans les installations internes de SpaceX et de la NASA. La combinaison a été soumise à des essais sous-marins inoccupés au laboratoire de flottabilité neutre (NBL) de la NASA et à des simulations de gravité réduite au Johnson Space Center de Houston.

D’autres tests, y compris des essais en équipage dans la NBL et des essais intégrés avec les prototypes du véhicule tout-terrain lunaire Artemis (ou rovers lunaires), se poursuivront alors que l’AxEMU entre dans sa phase finale de développement au cours de l’année prochaine.