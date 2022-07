La combinaison en latex noir de Khloe Kardashian : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NGRE/BACKGRID

Khloe kardashian semble aller très bien après la diffusion d’une vidéo de Tristan Thompson tenant la main d’une femme mystérieuse, et elle l’a prouvé lorsqu’elle a porté une combinaison sexy et moulante en latex noir à Santa Monica. La femme de 38 ans a exposé sa silhouette tonique dans le onesie alors qu’elle sortait avec Kim Kardashian et Kylie Jenner.

Le catsuit extrêmement sexy de Khloe mettait en valeur sa silhouette tonique et le une-pièce en latex noir à manches longues comportait un col roulé et une doublure serrée autour de sa taille et de ses hanches. Elle a accessoirisé son ensemble serré avec un sac à main Balenciaga en argent éblouissant, des lunettes de soleil rectangulaires noires, des gants Gucci en dentelle noire transparente et des boucles d’oreilles pendantes. Quant à son glam, Khloe a lissé ses cheveux en un chignon bas et a ajouté une lèvre rose brillante.

Kim était également présente, qui portait un body moulant noir métallisé à manches longues avec un décolleté en V plongeant niché dans une paire de pantalons de survêtement Balenciaga noirs taille haute et amples. Pendant ce temps, Kylie portait une mini-robe blanche avec un haut à basque et une mini-jupe moulante et nacrée.

Depuis que la vidéo a fait surface de Tristan tenant la main d’une femme mystérieuse en Grèce, Internet bourdonne. Le représentant de Khloe a révélé que le couple attendait un deuxième enfant, conçu par mère porteuse en novembre. Bien que Khloe n’ait pas abordé la vidéo, elle semble la gérer avec grâce.

Depuis la vidéo, Khloe a publié une multitude de photos sexy sur son Instagram et l’une de nos préférées était son bikini string rose bonbon américain. Elle a posté une photo d’elle dans l’océan portant le deux pièces avec un chapeau de paille surdimensionné et des lunettes de soleil noires.