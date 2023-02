La combinaison en cuir noir de Shania Twain à l’after des Grammys : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Lisa O’Connor/Shutterstock



Après avoir pris d’assaut les Grammys, Shania Twain s’est rendue à l’after-party des Grammys où elle était fabuleuse dans une combinaison ajustée en cuir noir. La femme de 57 ans a bercé le une-pièce sexy tandis que ses longs cheveux roux étaient lâchés et raides.

Plus à propos Shania Twain

La combinaison en cuir écrasé noir de Shania comportait des fermetures à glissière argentées sur le corsage tandis que sa petite taille était cintrée. Elle a accessoirisé son look avec une paire de bottes à plateforme en cuir verni noir et un glamour magnifique. Le point culminant de la tenue de Shania était sans aucun doute ses cheveux rouge vif qui étaient baissés et droits, se terminant à sa taille. Elle a surmonté sa coiffure avec une frange avant qui couvrait son front et elle a noué son regard avec un œil charbonneux, des cils volumineux et une lèvre nude brillante.

Plus tôt dans la soirée, Shania a foulé le tapis rouge vêtue d’un costume à pois noir et blanc avec des paillettes noires et un chapeau de sorcière assorti. Le costume de Shania comportait un blazer ajusté avec un corset noir plongeant en dessous qui révélait un décolleté ample. Elle a glissé le corset dans une paire de pantalons de soie moulants à taille haute et à jambes larges. Shania accessoirisée avec un grand chapeau de sorcière assorti et ses longs cheveux rouge vif. Une lèvre rouge audacieuse et un collier ras du cou en diamants ont lié son look décalé.

Après avoir foulé le tapis rouge, Shania a porté une autre tenue originale. Cette fois, elle a enfilé une mini-robe blazer noire qui était ajustée à la taille et avait une jupe rayée bleue et rouge d’un côté avec une jupe noire plissée de l’autre. Sous la mini-robe, elle portait une chemise blanche transparente à manches longues avec un nœud papillon noir, un collier de diamants et une pochette Boite de Nuit.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Adele’s Grammy Wins: combien de récompenses elle a gagnées et pourquoi

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.