La combinaison de robot passe de l’anime à la réalité

Nouvelles

Durée 1:23

Pour 3,6 millions de dollars (ou 400 millions de yens), vous pourriez devenir propriétaire et pilote d’une combinaison robotique de 4,5 mètres et 3,2 tonnes, gracieuseté de la startup japonaise de robotique Tsubame Industries. Le PDG Ryo Yoshida a déclaré qu’il souhaitait construire une création qui combinerait les atouts reconnus du Japon en matière d’animation, de jeux, de robotique et d’automobile dans une déclaration disant : « C’est le Japon ». Yoshida dit qu’il espère que la combinaison robotique pourra un jour être utilisée pour aider aux secours en cas de catastrophe ou dans l’industrie spatiale.