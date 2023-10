La combinaison de la technologie vocale avec l’IA peut constituer une avancée majeure dans la détection du diabète

Déterminer si une personne est diabétique pourrait être aussi simple que de lui demander de prononcer quelques phrases sur son smartphone, selon une étude révolutionnaire de Klick Labs qui combine la technologie vocale avec l’intelligence artificielle, ce qui constitue une avancée majeure dans la détection du diabète.

La nouvelle étude, publiée dans Actes de la clinique Mayo : santé numérique, explique comment les scientifiques ont utilisé six à dix secondes de voix d’une personne, ainsi que des données de base sur la santé, notamment l’âge, le sexe, la taille et le poids, pour créer un modèle d’IA capable de distinguer si cette personne souffre de diabète de type 2. Le modèle a une précision de 89 pour cent pour les femmes et de 86 pour cent pour les hommes.

Pour l’étude, les chercheurs de Klick Labs ont demandé à 267 personnes (diagnostiquées comme non diabétiques ou diabétiques de type 2) d’enregistrer une phrase dans leur smartphone six fois par jour pendant deux semaines. À partir de plus de 18 000 enregistrements, les scientifiques ont analysé 14 caractéristiques acoustiques pour déterminer les différences entre les individus non diabétiques et les diabétiques de type 2.

Nos recherches mettent en évidence des variations vocales significatives entre les individus avec et sans diabète de type 2 et pourraient transformer la manière dont la communauté médicale teste le diabète. Les méthodes de détection actuelles peuvent nécessiter beaucoup de temps, de déplacements et d’argent. La technologie vocale a le potentiel d’éliminer complètement ces barrières. »

Jaycee Kaufman, premier auteur de l’article et chercheur chez Klick Labs

L’équipe de Klick Labs a examiné un certain nombre de caractéristiques vocales, telles que les changements de hauteur et d’intensité, qui ne peuvent pas être perçus par l’oreille humaine. Grâce au traitement du signal, les scientifiques ont pu détecter des changements dans la voix provoqués par le diabète de type 2. Étonnamment, ces changements vocaux se sont manifestés de différentes manières chez les hommes et les femmes, a déclaré Kaufman.

Un nouvel outil de dépistage potentiel du diabète non diagnostiqué

Près d’un adulte sur deux, soit 240 millions, vivant avec le diabète dans le monde ignore qu’il en souffre et près de 90 % des cas de diabète sont des diabètes de type 2, selon la Fédération internationale du diabète. Les tests de diagnostic les plus fréquemment utilisés pour le prédiabète et le diabète de type 2 comprennent l’hémoglobine glyquée (A1C), ainsi que le test de glycémie à jeun (FBG) et l’OGTT, qui incluent tous une visite chez un médecin pour les patients.

Yan Fossat, vice-président de Klick Labs et chercheur principal de cette étude, a déclaré que l’approche non intrusive et accessible de Klick offre la possibilité de dépister un grand nombre de personnes et d’aider à identifier le pourcentage élevé de personnes non diagnostiquées atteintes de diabète de type 2.

« Notre recherche souligne l’énorme potentiel de la technologie vocale pour identifier le diabète de type 2 et d’autres problèmes de santé », a déclaré Fossat. « La technologie vocale pourrait révolutionner les pratiques de soins de santé en tant qu’outil de dépistage numérique accessible et abordable. »

Fossat a déclaré que les prochaines étapes consisteraient à reproduire l’étude et à étendre leurs recherches en utilisant la voix comme diagnostic dans d’autres domaines tels que le prédiabète, la santé des femmes et l’hypertension.

Cette dernière découverte est rendue possible par plus d’une décennie d’expertise et d’investissement de Klick Labs dans l’apprentissage automatique, la science des données et l’intelligence artificielle, dans plusieurs domaines thérapeutiques, y compris celui du diabète. Leur «L’homéostasie en tant que système de contrôle proportionnel-intégral » étude, publiée dans Médecine numérique naturelle en 2020, c’était aussi basé sur une modélisation mathématique pour déterminer certains des changements sous-jacents dans la façon dont le glucose est régulé. Plus récemment, leur «Dépistage de l’homéostasie altérée du glucose : une nouvelle mesure du contrôle glycémique» étude parue dans Actes de la clinique Mayo : santé numérique.