La Columbia Shuswap Invasive Species Society célèbre son 10e anniversaire

La Columbia Shuswap Invasive Species Society (CSISS) célèbre une décennie d’activité à Revelstoke et dans les environs.

La société, une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention, la gestion et la réduction des espèces envahissantes dans le district régional de Columbia Shuswap, a organisé un événement au parc Kovach à Revelstoke la semaine dernière pour célébrer son 10e anniversaire. Ils ont réuni des membres de longue date du conseil d’administration, du personnel, des organisateurs, des partenaires, des bénévoles, des amis et de la famille.

Lors de l’événement, le CSISS a remis des certificats d’appréciation aux personnes et aux organisations qui ont contribué à façonner le succès de l’organisation.

Depuis 2013, le programme de sensibilisation du CSISS a organisé plus de 800 événements, dont 73 ateliers, séances de formation et présentations, 51 séances d’éducation des jeunes et 74 arrachages communautaires de mauvaises herbes. Au total, ils ont eu environ 24 872 interactions au cours de leurs 10 années de fonctionnement.

Leurs programmes de terrain ont mené 6 612 enquêtes sur les plantes envahissantes, inspecté 2 137 sites, traité mécaniquement 237 sites, collecté 739 échantillons de plancton et échantillonné 14 plans d’eau.

« Le CSISS est fier de ses réalisations et de l’équipe dévouée qui a rendu ces réalisations possibles », a déclaré le CSISS dans un communiqué de presse. « L’organisation exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au parcours du CSSISS. Au fil de l’année, le CSISS invite tout le monde à se joindre à la célébration continue de son 10e anniversaire.

Pour plus d’informations, visitez columbiashuswapinvasives.org.

