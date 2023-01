La colonne “Pour vous” de Twitter est-elle la pire chose qui soit ? Oui.

Il y a quelques jours, mon application Twitter pour Android a commencé à me présenter une nouvelle interface utilisateur. Mon flux est maintenant divisé en deux colonnes : Pour vous et Suivant. Souhaitez-vous deviner lequel Twitter a décidé par défaut pour moi? Je vais vous donner un indice. C’est l’option super putain de boiteuse.

La colonne Pour vous est une combinaison de tweets que vous avez peut-être manqués de personnes que vous suivez, ainsi que de tweets de comptes que vous ne suivez pas. Il peut s’agir de recommandations basées sur des comptes que vous suivez ou sur des comptes suivis par des personnes que vous suivez. C’est tout droit Suivre la réception et en tant que quelqu’un qui est incroyablement pointilleux sur qui je suis parce que je ne veux tout simplement pas voir 99,9% des conneries sur cette application, c’est assez ennuyeux que Twitter choisisse par défaut sur cette colonne.

D’un point de vue commercial, je comprends tout à fait. Instagram et Facebook font exactement la même chose, mais devinez quoi, ce qu’ils font est aussi nul et personne n’aime ça. Rien de tout cela n’est basé sur notion fondatrice de ce que sont ces plateformes. Je m’inscris au service, je décide qui suivre, puis je reçois un flux exclusivement avec ces comptes avec quelques publicités parsemées. C’est l’accord. Mais non, ces entreprises pensent qu’elles peuvent entrer et commencer à mettre dans mes yeux du contenu que je ne me suis pas inscrit pour voir. Sentez-vous déjà ma frustration ?

Voici un autre problème que je rencontre avec ce concept. Toute la journée pendant une semaine de travail, je regarde Tweetdeck, voyant probablement environ 95% + des tweets des comptes que je suis. Évidemment, ces vues de tweet ne sont pas comptées par le système que Twitter utilise sur son application mobile, donc quand je reviens à l’application et que la première colonne qui apparaît est Pour vous, l’application commence à me fournir les tweets que j’ai pour la plupart déjà vu. C’est encore une fois, très ennuyeux et franchement une grosse perte de temps. Pour l’instant, je dois ouvrir l’application, cliquer sur la colonne Suivant et vivre ma vie. Il y a toujours l’option nucléaire, qui ne sonne pas si mal en ce moment avec la pile de conneries que Twitter fait aux utilisateurs (lol, payer pour ce non-sens) et aux développeurs tiers.

Dès que la saison de mon équipe de football est terminée (avec un peu de chance avec les Lombardi), je suis tellement sur le gâchis qui est Twitter en ce moment.