Twitter est en feu après une chronique d’invité d’un fidèle fan de Walt Disney World qui repense fortement l’engagement de sa famille envers Disney en raison de ce qu’il a qualifié de changement de valeurs de l’entreprise.

Ces changements incluent la possibilité de donner aux employés du parc plus de flexibilité pour refléter leurs cultures et leur individualité au travail et d’apporter des changements aux attractions du parc qui ont été critiquées comme racistes telles que Splash Mountain et Jungle Cruise.

Jonathan VanBoskerck a écrit dans une chronique publiée par l’Orlando Sentinel:

« La prochaine fois que je monterai dans Jungle Cruise, je ne penserai pas aux jeux de mots glorieusement divertissants des skippers, je penserai à l’agenda politique de Disney. C’est un tueur d’humeur. »

Vanboskerck, qui se décrivait dans la colonne comme un républicain chrétien et conservateur, était également préoccupé par le fait que Disney changeait Splash Mountain en raison de son association avec le film « Song of the South » et des changements apportés au tour des Pirates des Caraïbes.

Qu’est-ce que la «réveil»?

La chronique, intitulée « J’adore Disney World, mais la réveil ruine l’expérience » a conduit les lecteurs à se demander ce que signifie exactement « l’état de veille », si les données de recherche de Google Trends en sont une indication.

Selon le dictionnaire Cambridge en ligne, l’état de veille est «un état de conscience, en particulier des problèmes sociaux tels que le racisme et les inégalités».

Twitter réagit à sa chronique

Une grande partie des commentaires en ligne n’a pas été en sa faveur.

La représentante Val Demings, du 10e district de Floride, a également pris la parole, affirmant qu’elle était «fière de représenter une communauté accueillante, tolérante et en constante évolution pour offrir la meilleure expérience possible».

Mais il y a des gens de son côté, avec un utilisateur Twitter écrivant que Disney ne devrait pas «ruiner plus d’histoires et de personnages au nom de l’état de veille».

Changements à Disney:Après avoir repensé les manèges racistes, les parcs Disney étendent la poussée d’inclusion aux membres de la distribution et ajoutent des costumes adaptatifs

Fini les sauvages:Disney World et Disneyland mettront à jour les représentations des peuples autochtones de Jungle Cruise

Repenser les stéréotypes:Disney’s Splash Mountain obtiendra un nouveau thème au milieu des appels à abandonner l’histoire raciste

Changements récents chez Disney

Les parcs Disney ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils ajoutaient l’inclusion comme l’un de leurs principes directeurs fondamentaux.

Les changements apportés aux politiques du parc comprennent l’autorisation de coiffures non sexistes et de costumes et costumes adaptés pour accueillir les employés en fauteuil roulant.

En ce qui concerne les manèges, au cours des derniers mois, Disney a annoncé que le flume de bûches Splash Mountain à Disneyland et à Disney World – qui faisait auparavant référence au film controversé, «Song of the South» – serait re-thématisé pour se concentrer sur le premier Black de Disney princesse, Tiana, du film d’animation de Disney «La princesse et la grenouille».

La croisière dans la jungle à Disneyland et à Disney World avait été critiquée pour ses représentations de peuples autochtones, et Disney a annoncé au début de cette année que l’attraction serait mise à jour pour mieux «refléter et valoriser la diversité du monde qui nous entoure».

Contributeur: Arthur Levine

CA Bridges est un producteur numérique pour le réseau USA TODAY. Suivez-le sur Twitter à @cabridges