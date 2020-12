Les chercheurs ont développé un nouveau système pour séparer simultanément l’eau salée en air respirable et en carburant, ce qui constitue une avancée majeure pour la vie ici sur Terre et même pour les futures colonies sur Mars.

Les ingénieurs de la McKelvey School of Engineering de l’Université de Washington à Saint-Louis ont développé un système d’électrolyse de saumure breveté qui fonctionne non seulement sans eau purifiée, mais fonctionne mieux grâce à la salinité de l’eau d’entrée.

L’eau salée n’est pas potable, et la méthode standard de séparation de l’oxygène de l’hydrogène contenu dans l’eau, l’électrolyse, est notoirement encombrante et chère ici sur Terre, ce qui la rend beaucoup plus chère sur la planète rouge.

Sur Mars, l’eau qui n’est pas gelée est extrêmement salée, ce qui abaisse sa température de congélation mais limite les options d’hydrolyse, jusqu’à présent.

Aussi sur rt.com Plus d’eau sur Mars: des chercheurs disent avoir trouvé des LACS SALÉS sous la calotte polaire de la planète rouge

«Notre électrolyseur de saumure martien change radicalement le calcul logistique des missions sur Mars et au-delà», dit le chercheur principal Vijay Ramani. «Cette technologie est également utile sur Terre où elle ouvre les océans en tant que source viable d’oxygène et de carburant.»

Ramani et son équipe ont fait fonctionner leur appareil, qui utilise des anodes de pyrochlore de ruthénate conçues sur mesure et un platine sur des cathodes de carbone, dans une atmosphère martienne simulée à -33 degrés Fahrenheit (-36 degrés Celsius) pour produire à la fois de l’oxygène et de l’hydrogène.

Le Mars Express de l’Agence spatiale européenne a découvert plusieurs étangs d’eau souterraine sur la planète rouge qui restent liquides en raison de la présence de quantités importantes de perchlorate de magnésium, une sorte de sel.

Le sel de magnésium empêche l’eau de geler et réduit la résistance électrique en même temps, ce qui aide grandement le système car les électrolyseurs normaux utilisent de l’eau désionisée hautement purifiée, ce qui augmente considérablement le coût.

La fabrication in situ d’eau et de carburant est le Saint Graal pour tout espoir de missions habitées sur Mars et de colonisation éventuelle.

Aussi sur rt.com L’intrigue « Life on Venus » s’épaissit alors qu’une nouvelle découverte suggère que la NASA a peut-être trouvé un gaz révélateur de vie en 1978, ils ont juste oublié

Le rover Perseverance de la NASA, actuellement en route vers la planète rouge, réalise l’expérience d’utilisation des ressources in situ de l’oxygène de Mars (MOXIE) qui utilise l’électrolyse à haute température pour produire de l’oxygène en utilisant uniquement du dioxyde de carbone dans l’air.

Cependant, le système d’électrolyse de saumure de l’école McKelvey peut produire 25 fois plus d’oxygène que MOXIE pour la même puissance absorbée, tout en produisant également de l’hydrogène qui pourrait être utilisé comme carburant.

La conception et la composition du dispositif de l’équipe excluent le besoin de chauffer ou de purifier l’eau, réduisant ainsi la puissance d’entrée requise pour le fonctionnement du système, simplifiant la production d’eau potable et de carburant simultanément, rendant une possible colonie martienne beaucoup plus faisable.

L’appareil a également une myriade d’applications ici sur Terre, ouvrant la possibilité de réutiliser l’eau saumâtre utilisée dans la fracturation pétrolière et gazière, ou de révolutionner l’hydrolyse de l’eau de mer pour l’approvisionnement en oxygène à la demande dans les sous-marins ou pour les navires de haute mer explorant l’océan. sol.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!