La Colombie va extrader vers les États-Unis un trafiquant de drogue lié au cartel d’El Chapo

Le gouvernement colombien a approuvé mercredi l’extradition vers les États-Unis d’un trafiquant de drogue lié au cartel de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán et qui est également accusé par le gouvernement vénézuélien de jouer un rôle dans un complot visant à renverser son président.

Elkin López, est connu comme «La Silla» et «Doble Ruedas» – ce qui signifie «La chaise» et «Double roues». Il est paralysé et confiné dans un fauteuil roulant après avoir survécu à une tentative d’assassinat en 2018.

Il aurait conspiré pour produire de la cocaïne et l’expédier et la distribuer aux États-Unis, selon le district oriental du Texas.

Des responsables vénézuéliens ont également accusé López d’avoir prêté sa ferme sur la côte caraïbe de la Colombie à un groupe qui tentait de renverser leur président en mai 2020.

Le complot raté – baptisé Opération Gideon – impliquait des déserteurs militaires vénézuéliens entraînés par des dissidents et une société de sécurité américaine, Silvercorp USA, dirigée par l’ex-béret vert Jordan Goudreau.

L’extradition vers les États-Unis repose uniquement sur des accusations de drogue et n’a aucun rapport avec les allégations vénézuéliennes.

López s’est rendu aux autorités colombiennes en décembre 2019 après s’être présenté dans une clinique pour obtenir un traitement médical pour une maladie des reins.

Les États-Unis ont déposé une requête en extradition après avoir été assigné à résidence en mai 2020.

Le journal colombien El Heraldo a rapporté que López entretenait des relations de travail étroites avec le cartel de Sinaloa d’El Chapo.

Le ministère colombien de la Justice a révélé que López expédiait de la drogue vers d’autres pays et s’était enrichi en chargeant d’autres cartels d’utiliser ses routes de contrebande.

En octobre 2020, les autorités ont saisi les actifs de López, évalués à 2,6 millions de dollars, alléguant qu’il avait obtenu la fortune de ses activités criminelles.

Un membre d’un réseau de trafic de drogue qui exploitait la ville côtière des Caraïbes de Barranquilla et qui avait été démantelé en février 2020 a avoué aux autorités que, sous la bénédiction de López, l’organisation était en mesure d’expédier au moins 500 kilos de cocaïne par mois au Sinaloa Cartel.

Le gang a gagné jusqu’à 2 millions de dollars sur chaque envoi et a payé à López des frais de commission allant de 5% à 20%.

López a également été accusé par le ministre vénézuélien de l’Information Jorge Rodríguez d’avoir prêté sa ferme à un groupe de mercenaires qui étaient entraînés par l’ex-béret vert Jordan Goudreau dans un coup d’État manqué pour destituer le président Nicolás Maduro en mai 2020.

Rodríguez a déclaré que le 1er mai, deux bateaux sont partis d’une ferme appartenant à López au large du département côtier caribéen de La Guajira, à la frontière avec le Venezuela.

López serait un membre de la famille de Marta González, épouse de l’ancien général Cliver Alcalá, qui a fui le régime il y a trois ans, s’est rendu aux autorités colombiennes en mars 2020 avant d’être extradé vers les États-Unis.

Alcalá, affirme le gouvernement vénézuélien, a également travaillé avec Goudreau pour mettre sur pied le complot bâclé.

Goudreau, 43 ans, ancien parachutiste de l’armée américaine et chef d’une société de sécurité privée, Silvercorp USA, s’est identifié l’année dernière comme le meneur de l’échec de l’opération Gideon.

Goudreau a fait éclore le complot avec un ancien général rebelle de l’armée vénézuélienne, Cliver Alcalá, pour former secrètement des dizaines de déserteurs militaires vénézuéliens dans des camps secrets en Colombie pour mener une opération rapide contre Maduro.

Il affirme avoir été embauché l’année dernière par le chef de l’opposition Juan Guaidó, ce que le législateur vénézuélien soutenu par les États-Unis a nié.

L’échec de l’incursion militaire, qui visait à capturer le leader socialiste Maduro, a abouti à la détention au Venezuela de deux de ses anciens collègues des forces spéciales: Airan Berry, 41 ans, et Luke Denman, 34 ans.

Berry aurait dit à un interrogateur vénézuélien par vidéo que les comploteurs avaient rencontré López à plusieurs reprises.

Onze Vénézuéliens ont également été arrêtés alors que le président Maduro a révélé qu’ils avaient connaissance des plans de raid après avoir infiltré le groupe en Colombie et qu’ils attendaient de les capturer.

L’attaque a été déjouée alors que le groupe tentait d’entrer au Venezuela sur des bateaux de pêche. Les habitants ont alerté les autorités et ils ont ensuite été arrêtés.

Six hommes ont été tués et presque tous les 47 autres impliqués ont été capturés.

Goudreau, qui coordonnait l’opération, a été bloqué en Floride après qu’un bateau qu’il avait l’intention d’utiliser pour le conduire au Venezuela est tombé en panne et que les restrictions de voyage liées au coronavirus l’ont laissé bloqué.

Dans une longue interview avec Rolling Stone, Goudreau a déclaré qu’il pensait que le complot avait de bonnes chances de réussir, mais il blâme tout le monde, des agents doubles à la DEA et au FBI, pour avoir échoué ses plans.

« Si nous avions réussi, vous pensez vraiment que l’administration Guaidó aurait dit: » Ce n’est pas nous, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça « ? Pensez-vous que Donald Trump aurait dit: «Ce n’était pas nous»? Chaque mère ***** à qui j’ai parlé aurait dit: «C’était nous! USA, bébé! Ils auraient pris le crédit pour tout cela. Et si vous dites que ce n’est pas vrai, vous êtes plutôt naïf.

Bien que l’administration Trump ait utilisé des sanctions et un soutien aux opposants politiques pour tenter de faire pression sur Maduro pour qu’il démissionne, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a déclaré qu’il n’y avait pas d’implication « directe » des États-Unis dans la tentative de coup d’État.