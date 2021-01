À Medellin, la deuxième plus grande ville de Colombie, les autorités ont annoncé un couvre-feu qui durera de 22h00 à 5h00 tous les jours jusqu’à la semaine prochaine. L’horloge de nuit a également été adoptée dans la ville de Cali et dans certaines villes de la côte caraïbe de la Colombie, où des milliers de touristes passent encore leurs vacances.

Les responsables ont déclaré que des mesures étaient prises pour contrôler un nombre croissant d’infections et stabiliser le nombre d’hospitalisations.

La Colombie a signalé environ 8000 nouvelles infections à coronavirus par jour à la fin du mois de novembre, mais la transmission semble avoir augmenté en décembre alors que les gens voyageaient pour les vacances, rencontraient leurs familles et, dans certains cas, organisaient des rassemblements de masse et des soirées dansantes malgré l’interdiction par le gouvernement de telles activités. .

La semaine dernière, le pays sud-américain a signalé plus de 11000 infections par jour, tandis que les unités de CI pour les patients atteints de coronavirus ont atteint un taux d’occupation de 90% dans certaines villes.

« Dans les prochains jours, 1,3 million de personnes reviendront », a déclaré mardi Luis Ernesto Gomez, maire par intérim de la ville. La mairesse Claudia Lopez est actuellement en vacances. « Cela mettra la pression sur nos hôpitaux et augmentera les interactions et la contamination », a déclaré Gomez.

Les districts qui ont été verrouillés pendant deux semaines comprennent les riches Usaquen, où les fonctionnaires devraient recevoir un grand nombre de personnes revenant de vacances. Les responsables de Bogota ont exhorté les voyageurs entrants à s’isoler et à travailler à domicile pendant une semaine.

« Je ne suis pas d’accord », a déclaré Johanna Parra, une femme au foyer de Suba, l’un des quartiers fermés. « De nombreux autres quartiers de la ville sont encore ouverts, donc les gens continueront à sortir et à communiquer. »

La Colombie a signalé plus de 1,6 million de cas de coronavirus depuis l’éclosion de la pandémie, ce qui en fait le deuxième pays le plus infecté d’Amérique latine après le Brésil. Cependant, le taux de mortalité dû au virus est plus faible en Colombie qu’au Mexique, en Argentine ou au Pérou.