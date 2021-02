Plus de la moitié des 1,7 million de Vénézuéliens du pays n’ont actuellement pas de statut légal. En vertu de la nouvelle mesure, ceux qui sont entrés en Colombie sans autorisation avant le 31 janvier peuvent être légalisés. Et ceux qui ont déjà un statut légal seront désormais libres, pendant au moins une décennie, d’avoir à présenter une nouvelle demande d’autorisation de séjour.

La décision a été saluée par le chef de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, comme «historique» et «le geste humanitaire le plus important» dans la région depuis des décennies.

BOGOTÁ, Colombie – Le président Iván Duque de Colombie a annoncé lundi que son gouvernement accordera un statut juridique temporaire aux plus de 1,7 million de migrants vénézuéliens qui ont fui en Colombie ces dernières années, une mesure de grande envergure qui permettra aux migrants de travailler légalement et établir des vies hors de l’ombre.

Le Venezuela, dirigé par un gouvernement d’inspiration socialiste depuis deux décennies, est en crise depuis 2014, provoquant un effondrement que les économistes ont qualifié de pire depuis des décennies en dehors de la guerre. Alors que la nourriture, l’essence et les médicaments ont disparu et que le gouvernement du président Nicolás Maduro devient de plus en plus répressif, environ 5,4 millions de personnes ont quitté le pays, entraînant l’une des plus grandes crises migratoires au monde.

Environ un tiers des migrants vénézuéliens ont atterri en Colombie voisine.