La Colombie prend des mesures pour protéger le « Saint Graal » des épaves qui ont coulé il y a plus de trois siècles et qui abritent des milliards de dollars de trésors

La Colombie a déclaré mercredi une « zone archéologique protégée » autour de l’endroit où le légendaire Galion de San José a coulé au large de ses côtes caraïbes il y a plus de trois siècles chargé d’or, d’argent et d’émeraudes on estime qu’il vaut des milliards de dollars.

La désignation, a déclaré le ministère de la Culture« garantit la protection du patrimoine » à travers « la préservation à long terme du navire et le développement des activités de recherche, de conservation et de valorisation ».

Surnommé le « Saint Graal » des épavesle San Jose appartenait à la couronne espagnole lorsqu’il fut coulé par la marine britannique près de Cartagena en 1708. Seule une poignée de ses 600 hommes d’équipage survécurent.

Le galion revenait du Nouveau Monde vers la cour du roi Philippe V d’Espagne, transportant des coffres d’émeraudes et quelque 200 tonnes de pièces d’or.

Le galion revenait du Nouveau Monde vers la cour du roi Philippe V d'Espagne, transportant des coffres d'émeraudes et quelque 200 tonnes de pièces d'or.



Avant que la Colombie n’annonce le découverte en 2015le navire était recherché depuis longtemps par les aventuriers.

La valeur de sa générosité a été estimée à plusieurs milliards de dollars.

Le ministre de la Culture Juan David Correa a insisté mercredi : « Ce n’est pas un trésor, nous ne le traitons pas comme tel ».

Il a annoncé la nouvelle désignation de la zone lors d’un événement lançant la première phase « non intrusive » d’une exploration scientifique de l’épave.

En février, Correa a déclaré à l’AFP qu’un un robot sous-marin serait envoyé pour récupérer une partie de sa générosité.

L’Espagne avait revendiqué le navire et son contenu en vertu d’une convention des Nations Unies à laquelle la Colombie n’est pas partie, tandis que les Boliviens indigènes Qhara Qhara affirment que les richesses leur ont été volées.

Mais le gouvernement du président Gustavo Petro a insisté pour que l’épave soit surélevée à des fins scientifiques et culturelles.

Des délégations espagnole et Qhara Qhara étaient présentes à l’événement de mercredi.

L’épave est également revendiquée par la société américaine de sauvetage Sea Search Armada, qui insiste sur le fait qu’elle l’a trouvée pour la première fois il y a plus de 40 ans et a poursuivi la Colombie devant la Cour permanente d’arbitrage de l’ONU, réclamant 10 milliards de dollars.

L’emplacement exact de l’épave est gardé secret pour protéger ce qui est considéré comme l’une des plus grandes découvertes archéologiques dans l’histoire par des chasseurs de trésors malveillants.

En juin 2022, la Colombie a déclaré qu’un véhicule télécommandé avait atteint 900 mètres sous la surface de l’océan, montrant de nouvelles images de l’épave.



La vidéo montrait la meilleure vue du trésor qui se trouvait à bord du San Jose, notamment des lingots et des pièces d’or, des canons fabriqués à Séville en 1655 et un service de table chinois intact.

À l’époque, Reuters avait rapporté que le véhicule télécommandé avait également découvert deux autres épaves dans la région, dont une goélette datant d’il y a environ deux siècles.