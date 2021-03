La Colombie, première des Amériques à obtenir des vaccins du programme des Nations Unies

BOGOTA, Colombie (AP) – La Colombie est devenue lundi le premier pays des Amériques à recevoir une cargaison de vaccins contre le coronavirus de l’initiative COVAX soutenue par les Nations Unies, un programme destiné à garantir que les personnes les plus vulnérables du monde soient vaccinées, mais c’est le cas. lutté de loin pour aider les nations du monde entier.

L’arrivée de 117000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech dans la capitale du pays sud-américain, Bogota, intervient quelques jours après l’anniversaire du premier cas de COVID-19 découvert dans la région.

L’Organisation panaméricaine de la santé a déclaré qu’elle prévoyait d’augmenter l’accès aux vaccins dans la région grâce à l’effort COVAX chaque mois, avec des plans pour apporter environ 280 millions de vaccins aux Amériques et aux Caraïbes d’ici la fin de l’année.

Mais l’initiative, créée pour garantir un accès équitable aux vaccins par les pays à revenu faible ou intermédiaire, a été entravée par l’offre mondiale très limitée de doses et par des problèmes logistiques. Bien qu’il vise à livrer 2 milliards de coups cette année, il n’a actuellement des accords juridiquement contraignants que pour plusieurs centaines de millions de coups.

L’organisation a déclaré dans un communiqué de presse lundi que 36 pays de la région recevraient des vaccins dans le cadre de cette initiative. Parmi ceux-ci, 26 le feront grâce à leurs propres fonds tandis que 10 recevront les vaccins gratuitement.

«L’arrivée signifie que davantage d’agents de santé et de populations à haut risque peuvent commencer à être vaccinés», a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. «La pandémie du COVID-19 ne peut prendre fin que si la vaccination se déroule de manière équitable, et je suis vraiment ravi de voir les doses de vaccin en Amérique du Sud et dans d’autres régions commencer à être déployées cette semaine via COVAX.»

COVAX ne prévoit de fournir suffisamment de vaccins que pour 20% à 30% de la population des pays les plus pauvres – un chiffre qui laissera toujours ces pays vulnérables aux épidémies de coronavirus. Les experts estiment qu’au moins 70% d’une population doit être protégée contre le COVID-19 pour prévenir de futures épidémies.

La Colombie, troisième plus grand pays d’Amérique latine en termes de population, avait déjà commencé les vaccinations au COVID-19, recevant sa première cargaison de vaccins le 15 février. Le gouvernement a annoncé son intention de vacciner 35 millions de personnes cette année, dont des centaines de milliers de Vénézuéliens. migrants et réfugiés qui vivent actuellement dans le pays.