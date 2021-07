La Colombie obtient la troisième place de la Copa America alors que Luis Diaz Stunner bat le Pérou

Luis Diaz a marqué un vainqueur sensationnel avec pratiquement le dernier coup de pied du match alors que la Colombie a battu le Pérou 3-2 à Brasilia vendredi pour terminer troisième dans le Coupe d’Amérique.

Le but était le deuxième du match pour l’attaquant de Porto, 24 ans, et il est survenu seulement 10 minutes après que Gianluca Lapadula semblait avoir envoyé le match aux tirs au but.

OBJECTIF GAGNANT DE LUIS DIAZ :

Ce fut une rencontre palpitante qui a fluctué, Yoshimar Yotun donnant au Pérou une avance en première mi-temps avant que le capitaine colombien Juan Cuadrado n’égalise au début de la deuxième période.

« Nous sommes heureux, c’était important de finir par gagner », a déclaré Cuadrado, dont l’équipe a perdu sa demi-finale aux tirs au but contre l’Argentine de Lionel Messi, qui affronte le Brésil de Neymar en finale de samedi.

« Je suis content de la façon dont nous avons réagi (pour passer derrière) et de la façon dont nous sommes allés après le résultat. »

La Colombie a pris le meilleur départ et a mis la pression au début, mais le Pérou a tenu bon malgré le ballon qui tournait souvent dans sa surface.

Et le Pérou a même eu la première chance claire à la 28e minute lorsque la passe intelligente de Christian Cueva a trouvé Lapadula, mais sous la pression d’un défenseur, il a tiré de justesse à côté de l’intérieur de la surface.

Diaz avait une chance pour la Colombie mais a tiré directement sur le gardien Pedro Gallese.

Au bout de 40 minutes, Sergio Pena a laissé le défenseur central colombien Oscar Murillo au sol avec un virage intelligent, le gardien de but Camilo Vargas a arrondi mais a bien explosé au-dessus de la barre sous un angle serré.

Le Pérou a pris l’avantage qu’il méritait juste avant la pause alors que la passe précise de Cueva et la course intelligente de Lapadula ont éliminé quatre défenseurs pour permettre à Yotun de terminer catégoriquement.

La Colombie revenait au niveau quatre minutes seulement après la pause alors que Cuadrado décochait un coup franc à travers un mur en train de se désintégrer et dépassait Gallese à son premier poteau.

Alexander Callens avait donné le coup franc au bord de la surface avec un défi maladroit et a aggravé son erreur en sautant loin de ses coéquipiers du mur pour créer l’écart que Cuadrado a exploité.

Les queues de la Colombie étaient relevées et le centre de Cuadrado a choisi l’homme du match Diaz dont le coup de tête acrobatique a été paré par Gallese.

Le jeu s’est ouvert et le dangereux Lapadula a coupé à l’intérieur d’un défenseur à droite avant de tirer d’un tir du pied gauche qui a coupé la barre au passage.

C’était des trucs de bout en bout avec les gardiens de but jouant un rôle dans le lancement d’attaques à longue portée.

Gallese a choisi Cueva pour courir au but uniquement pour une mise en échec de Wilmar Barrios pour l’arrêter dans son élan.

Mais ensuite, Vargas a lancé une longue balle sur le terrain pour que Diaz s’éloigne et batte Gallese avec une finition rauque à la 66e minute.

Lapadula semblait avoir envoyé le match aux tirs au but à huit minutes de la fin lorsqu’il s’est levé presque sans opposition pour ramener à la maison un corner de Raziel Garcia à six mètres.

Mais Diaz a eu le dernier mot avec une frappe époustouflante de 25 mètres que Gallese ne pouvait obtenir que du bout des doigts alors qu’il s’enfonçait dans le coin supérieur.

