Le président colombien récemment élu, Gustavo Petro, a déclaré à l’Assemblée générale des Nations unies que les campagnes sanglantes contre la production de cocaïne ont échoué et ne font que nuire à son pays.

“De mon Amérique latine blessée, je vous demande de mettre fin à la guerre irrationnelle contre la drogue”, Petro a déclaré dans son discours à New York mardi.

« Réduire la consommation de drogue ne nécessite pas de guerres. Cela nous oblige à construire une société meilleure, plus bienveillante, plus affectueuse. Il a ajouté que “diabolisé” les agriculteurs ont recours à la culture de la coca “parce qu’ils n’ont rien d’autre à cultiver.”

Premier producteur mondial de cocaïne, la Colombie subit souvent des pressions de la part des États-Unis pour intensifier les raids contre les cultivateurs de coca et les cartels de la drogue.

Petro, qui a pris ses fonctions le mois dernier en tant que premier dirigeant de gauche du pays, s’est engagé à repenser la guerre prolongée et sanglante contre la drogue dans la forêt tropicale et la jungle colombiennes. S’exprimant à l’ONU, le président a accusé la communauté internationale d’être “hypocrite” jen en termes de lutte contre le trafic de drogue et de lutte contre le changement climatique.

« La forêt qui devrait être sauvée est en même temps détruite. Pour détruire la plante de coca, ils jettent des poisons comme le glyphosate qui dégouline dans nos eaux, ils arrêtent leurs cultivateurs puis les emprisonnent », dit Pétro.

Qu’y a-t-il de plus toxique pour l’humanité, la cocaïne, le charbon ou le pétrole ? L’opinion du pouvoir a ordonné que la cocaïne est un poison et doit être persécutée, alors qu’elle ne cause que des décès minimes par surdose… mais au lieu de cela, le charbon et le pétrole doivent être protégés, même s’ils peuvent éteindre toute l’humanité.

Le gouvernement colombien avait précédemment annoncé son intention de réviser les politiques en matière de drogue, mais a rejeté les informations selon lesquelles il souhaitait décriminaliser la consommation de cocaïne.

Les États-Unis sont “pas partisan de la dépénalisation” Jonathan Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré au Washington Post le mois dernier.