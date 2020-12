BOGOTA: La Colombie a dit au revoir à l’entraîneur Carlos Queiroz mardi, moins de trois semaines après que son équipe ait chuté à deux défaites consécutives lors de leurs qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Colombie a perdu 3-0 contre l’Uruguay à domicile le 13 novembre et a été battue 6-1 quatre jours plus tard en Équateur, sa plus dure défaite en qualifications depuis 1977.

Les résultats ont vu l’équipe sud-américaine terminer septième du tableau de qualification à 10 équipes, les quatre premières se qualifiant automatiquement pour le Qatar.

« La Fédération colombienne de football (FCF) et l’entraîneur Carlos Queiroz ont convenu que l’entraîneur ne restera pas à la tête de l’équipe nationale colombienne », a déclaré la FCF dans un communiqué.

L’ancien entraîneur du Real Madrid, âgé de 67 ans, a pris la relève en Colombie en février 2019.

Les prochains matchs prévus de la Colombie sont les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Brésil et le Paraguay en mars de l’année prochaine.