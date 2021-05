La Colombie exclue en tant qu’hôte de la Copa America 2021 en raison de troubles

La Copa America 2021 ne proposera plus de matchs en Colombie, co-hôte, après que la CONMEBOL ait décidé jeudi de déplacer les matchs loin du pays après une vague de troubles civils.

« CONMEBOL garantit la réalisation de la Copa America 2021 et informera dans les prochains jours où la relocalisation de ces matchs qui devaient se tenir en Colombie », a déclaré CONMEBOL dans un communiqué.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le tournoi 2021 devait être organisé conjointement par la Colombie et l’Argentine, cette dernière étant également confrontée à des difficultés d’accueil en raison d’une résurgence des cas de COVID-19.

La Colombie, hôte conjointe, a demandé de reporter le tournoi de la Copa America jusqu’à ce que les spectateurs puissent être présents dans les stades, a déclaré jeudi le ministre des Sports Ernesto Lucena, avant que la CONMEBOL ne publie sa déclaration selon laquelle le tournoi n’aura pas lieu là-bas.

La CONMEBOL a déclaré qu’il était impossible de reporter le tournoi à novembre et a assuré qu’elle informerait « les prochains jours de la relocalisation des matches qui devraient être joués en Colombie ».

Le tournoi, qui devait débuter le 13 juin, devait se tenir dans deux pays pour la première fois en 105 ans d’histoire, mais la Colombie ne sera plus impliquée.

Quinze matchs étaient prévus pour la Colombie – dont la finale à Barranquilla le 10 juillet – et 13 matchs sont prévus pour l’Argentine.

En début de semaine, l’Argentine a proposé d’accueillir l’ensemble du tournoi au milieu de semaines de manifestations anti-gouvernementales en Colombie.

L’Argentine a récemment atteint un nombre record de cas quotidiens et de décès dus au COVID-19. Le pays sud-américain a enregistré plus de 3,4 millions de cas et plus de 72 000 décès dus au virus.

Les gaz lacrymogènes tirés à l’extérieur de certains stades colombiens lors des derniers matches ont entraîné une gêne pour les joueurs. Certains jeux ont déjà été transférés de Colombie vers le Paraguay et l’Équateur.

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.