La Colombie étourdit l’Allemagne 2-0 alors que Juan Cuadrado brille dans une victoire amicale historique

Juan Cuadrado a marqué un but et en a placé un autre pour la Colombie pour battre l’Allemagne 2-0 lors d’un match amical mardi et approfondir le sentiment de crise autour de l’équipe allemande un an avant que le pays n’accueille l’Euro 2024.

La victoire de la Colombie était sa toute première contre l’Allemagne, un quadruple champion du monde qui semble avoir oublié comment gagner des matchs.

Les supporters allemands ont sifflé leur équipe après la dernière déception, la troisième en une semaine après une défaite 1-0 contre la Pologne et un match nul 3-3 contre l’Ukraine.

L’Allemagne, qui a échoué à la Coupe du monde avec une deuxième sortie consécutive en phase de groupes, n’a remporté que trois de ses 11 matchs cette saison sous l’entraîneur Hansi Flick – une victoire finalement futile contre le Costa Rica à la Coupe du monde et deux victoires amicales contre le Pérou. et Oman.

Flick espérait terminer la saison sur une bonne note, affirmant avant le coup d’envoi qu’une victoire était impérative.

« Nous savons que nous avons besoin de résultats positifs pour passer aux prochaines étapes, sinon ce sera difficile », a déclaré Flick au diffuseur RTL.

Flick a de nouveau apporté une foule de changements à son équipe après les déceptions contre la Pologne et l’Ukraine. Il a laissé tomber Joshua Kimmich en tant que capitaine au profit du vainqueur de la Ligue des champions İlkay Gündoğan, et a fait venir Marius Wolf, Robin Gosens, Leon Goretzka et Leroy Sané pour Thilo Kehrer, Benjamin Henrichs, Jonas Hofmann et Florian Wirtz.

Il y a eu un bref hold-up au milieu de la première mi-temps après qu’un groupe de personnes dans la foule ait couru sur le terrain. Deux ont presque atteint les poteaux de but avant d’être plaqués par les stewards.

La Colombie a pris l’initiative une fois le jeu repris, capitalisant sur une défense allemande incertaine pour se créer plusieurs bonnes occasions.

Malick Thiaw, qui a débuté pour le deuxième match consécutif après avoir fait ses débuts contre la Pologne, a fait un tacle crucial pour arrêter Luis Díaz, qui était au but, et Marc-André ter Stegen a réalisé un arrêt volant pour empêcher Yerry Mina.

Jamal Musiala et Kai Havertz se sont combinés pour une chance juste avant la pause – c’était la première de l’Allemagne, et cela n’a pas empêché les fans de siffler l’équipe à la pause.

La Colombie est restée la meilleure équipe et a pris les devants à juste titre à la 54e lorsque Cuadrado a lancé un centre parfait pour Díaz pour dépasser ter Stegen.

Flick a envoyé Kimmich pendant les 15 dernières minutes et le milieu de terrain du Bayern Munich a rapidement concédé un penalty pour handball.

Cuadrado n’a commis aucune erreur sur place pour sceller la victoire à la 82e.

Plus tôt mardi, l’Allemagne a dévoilé sa mascotte pour l’Euro 2024. L’ours en peluche encore inconnu n’a pas changé la chance de l’équipe.

