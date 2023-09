La Colombie établit un nouveau record de culture de coca, selon un rapport de l’ONU | Actualités sur les drogues

La Colombie a établi un nouveau record pour la culture de la feuille de coca, utilisée pour fabriquer de la cocaïne, selon un rapport des Nations Unies.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dit Lundi, 230 000 hectares (568 340 acres) de terres ont été plantés de coca l’année dernière dans tout le pays d’Amérique du Sud, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2021.

La production potentielle de cocaïne a également augmenté de 24 pour cent pour atteindre environ 1,73 million de kilogrammes (1 738 tonnes), a constaté le bureau.

Il s’agit des chiffres les plus élevés depuis que l’ONU a commencé à surveiller la situation en 2001.

« Il est inquiétant de constater chaque année une augmentation des cultures de coca dans le pays », a déclaré la directrice régionale de l’ONUDC, Candice Welsch, lors de la présentation du rapport.

La Colombie est depuis longtemps le plus grand producteur mondial de cocaïne, une drogue très addictive et illégale dans la plupart des pays, et elle fait face à des pressions, notamment de la part des États-Unis, pour réprimer sa production.

Mais les efforts du gouvernement pour inciter les agriculteurs à abandonner les cultures illégales de coca se sont heurtés à une série de défis, notamment le manque de subventions promises et d’autres incitations. De nombreux Colombiens pauvres impliqués dans la culture de la coca affirment qu’ils n’ont pas d’autre choix.

Le président colombien Gustavo Petro, qui a qualifié la guerre contre la drogue d’« irrationnelle », a proposé de réglementer les stupéfiants, d’étendre les programmes volontaires de substitution des cultures, de concentrer l’application de la loi sur les dirigeants des gangs de drogue et d’augmenter le financement social dans les zones de production.

Plus récemment, samedi, Petro a appelé à une alliance entre les pays d’Amérique latine pour porter une voix unifiée dans la lutte contre le trafic de drogue.

Il a proposé de reconnaître la consommation de drogues comme un problème de santé publique au lieu de la confronter à ce qu’il a qualifié d’approche militarisée « ratée ».

« Ce que je propose, c’est d’avoir une voix différente et unifiée qui défende notre société, notre avenir et notre histoire et cesse de répéter un discours raté », a déclaré Petro dans un discours de clôture de la Conférence latino-américaine et caribéenne sur les drogues, tenue en Colombie. ville de Cali.

« Il est temps de redonner espoir et de ne pas répéter les guerres sanglantes et féroces, la mal nommée « guerre contre la drogue », qui considère la drogue comme un problème militaire et non comme un problème de santé pour la société.

Selon le rapport de l’ONU publié lundi, près des deux tiers des cultures de coca en Colombie sont cultivées dans les départements méridionaux de Narino et Putumayo, à la frontière de l’Équateur – lui-même aux prises avec un fléau de violence lié aux gangs de drogue – et dans le nord de Santander, à la frontière avec le Venezuela.

Selon le rapport, environ la moitié des cultures de drogue en Colombie se trouvent dans les réserves indigènes, les réserves forestières et les parcs naturels.

Une grande partie du secteur est contrôlée par des groupes armés, notamment ceux dirigés par des combattants de gauche, des paramilitaires de droite ou des cartels de la drogue.

Le gouvernement colombien a déclaré qu’il s’apprêtait à adopter prochainement une nouvelle politique antidrogue visant à démanteler les organisations criminelles en nuisant le moins possible aux producteurs ruraux pauvres.