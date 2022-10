La Colombie et les rebelles de l’ELN vont relancer les pourparlers de paix

BOGOTA, Colombie (AP) – Les délégués du gouvernement colombien et le plus grand groupe de guérilla restant du pays se sont rencontrés lundi et ont annoncé qu’ils reprendraient les pourparlers de paix suspendus en 2018.

Après s’être rencontrés dans la capitale vénézuélienne, des représentants du gouvernement colombien et de l’Armée de libération nationale ont publié une déclaration indiquant qu’une date pour les pourparlers de paix serait annoncée après la première semaine de novembre. La déclaration a également ajouté que la Norvège, le Venezuela et Cuba seraient des “États garants” dans les pourparlers, et que la participation des groupes de la société civile serait “essentielle” pour que les pourparlers de paix réussissent.

Le lieu des pourparlers n’a pas encore été annoncé, bien que le commandant de l’ELN, Antonio Garcia, ait suggéré que différentes étapes des négociations pourraient se tenir à Cuba, en Norvège et au Venezuela.

L’ELN a été fondée dans les années 1960 par des étudiants, des dirigeants syndicaux et des prêtres qui se sont inspirés de la révolution cubaine. Le groupe compterait environ 4 000 combattants en Colombie et est également présent au Venezuela où il exploite des mines d’or illégales et des routes de trafic de drogue.

À la suite d’un accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie, l’ELN est devenue le plus grand groupe de guérilla restant du pays. Depuis lors, elle a accru ses activités dans les territoires qui étaient auparavant sous le contrôle des FARC. Le groupe est connu pour avoir organisé des enlèvements et des attaques contre des infrastructures pétrolières et a été répertorié comme organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

Le président colombien récemment élu, Gustavo Petro, a promis de conclure des accords de paix avec l’ELN et plusieurs autres groupes armés en Colombie. Il s’est éloigné de la stratégie du gouvernement précédent, qui avait suspendu les pourparlers avec l’ELN après que les rebelles eurent refusé d’arrêter d’attaquer des cibles militaires.

Manuel Rueda, Associated Press