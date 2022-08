La Colombie et les rebelles de l’ELN commencent à bouger pour relancer les pourparlers de paix

LA HAVANE (AP) – Le nouveau gouvernement colombien et les membres du dernier groupe de guérilla du pays ont pris des mesures vendredi pour relancer les pourparlers de paix suspendus il y a trois ans à Cuba.

Après une rencontre entre les représentants des deux parties à La Havane, le commissaire national colombien pour la paix, Danilo Rueda, a déclaré que le gouvernement prendrait les “mesures judiciaires et politiques” nécessaires pour rendre possibles les pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale, connue sous le nom d’ELN.

Il a déclaré que cela comprenait la levée des mandats d’arrêt contre les négociateurs de l’ELN qui vivent actuellement en exil à Cuba.

L’administration du nouveau président Gustavo Petro s’engagera avec la délégation de l’ELN et la considère comme des représentants légitimes du groupe rebelle, a déclaré Rueda.

“Nous pensons que l’ELN a le même désir de paix que le gouvernement colombien”, a déclaré Rueda dans son communiqué. “Et j’espère qu’ils écoutent les nombreuses voix dans différents territoires qui cherchent une solution pacifique à ce conflit armé.”

Les pourparlers de paix entre l’ancien gouvernement colombien et l’ELN ont pris fin en 2019 après que les rebelles ont fait exploser une voiture piégée dans une académie de police à Bogota et tué plus de 20 cadets.

Suite à cet incident, les autorités colombiennes ont émis des mandats d’arrêt contre les dirigeants de l’ELN à Cuba pour les négociations de paix. Mais Cuba a refusé de les extrader, arguant que cela compromettrait son statut de nation neutre dans le conflit et romprait les protocoles diplomatiques.

Les États-Unis ont répondu en inscrivant Cuba sur leur liste d’États parrainant le terrorisme.

Petro a déclaré qu’il souhaitait entamer des pourparlers de paix avec les groupes armés restants du pays dans le but de réduire la violence dans les zones rurales et d’apporter une paix durable à ce pays de 50 millions d’habitants.

Un accord de paix conclu en 2016 entre le gouvernement et la plus grande armée de guérilla du pays, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, ou FARC, a contribué à réduire les enlèvements, les homicides et les déplacements forcés.

Mais la violence s’est intensifiée dans certaines parties du pays alors que les résistants des FARC, les groupes de trafiquants de drogue et l’ELN se battent pour les itinéraires de contrebande de cocaïne, les mines illégales et d’autres ressources qui ont été abandonnées par les FARC.

En juillet, des groupes criminels ont organisé près de 90 attaques contre la police et l’armée, tuant 13 policiers, selon le CERAC, un groupe de réflexion qui surveille la violence en Colombie. Cela en a fait l’un des mois les plus dangereux pour les forces armées colombiennes au cours des deux dernières décennies.

L’ELN, qui a été fondée dans les années 1960, a longtemps été désignée par le Département d’État américain comme une organisation terroriste étrangère. Le groupe compte environ 2 500 combattants en Colombie et exploite également des itinéraires de trafic de drogue, des rackets d’extorsion et des mines illégales au Venezuela voisin.

Andrea Rodríguez et Manuel Rueda, The Associated Press