La Colombie et les rebelles de l’ELN commencent à bouger pour relancer les pourparlers de paix

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Après une rencontre entre les représentants des deux parties à La Havane, le commissaire national colombien pour la paix, Danilo Rueda, a déclaré que le gouvernement prendrait les “mesures judiciaires et politiques” nécessaires pour rendre possibles les pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale, connue sous le nom d’ELN.

LA HAVANE – Le nouveau gouvernement colombien et les membres du dernier groupe de guérilla du pays ont pris des mesures vendredi pour relancer les pourparlers de paix suspendus il y a trois ans à Cuba.

L’administration du nouveau président Gustavo Petro s’engagera avec la délégation de l’ELN et la considère comme des représentants légitimes du groupe rebelle, a déclaré Rueda.

Les pourparlers de paix entre l’ancien gouvernement colombien et l’ELN ont pris fin en 2019 après que les rebelles ont fait exploser une voiture piégée dans une académie de police à Bogota et tué plus de 20 cadets.