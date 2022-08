La Colombie et le Venezuela rétablissent leurs relations diplomatiques

L’ambassadeur colombien Armando Benedetti a rencontré lundi le dirigeant autoritaire vénézuélien Nicolas Maduro au palais présidentiel de Miraflores à Caracas.

“A cette heure, je suis reçu par le président Nicolas Maduro, à qui je présente des papiers diplomatiques en tant qu’ambassadeur de Colombie au Venezuela. Nous avons parlé de l’urgence de renouer des liens d’amitié qui n’auraient jamais dû être rompus”, a déclaré Benedetti sur Twitter, en publiant plusieurs photos. de lui-même avec Maduro.

L’ambassadeur du Venezuela en Colombie, Felix Plasencia, doit rencontrer le président colombien Gustavo Petro dans les prochains jours.

Les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 2019, lorsque le président colombien de l’époque, Ivan Duque, a reconnu le chef de l’opposition Juan Guaido comme chef d’État légitime du Venezuela.

Cependant, la Colombie et le Venezuela faisaient partie du même pays au XIXe siècle et partagent des liens historiques et culturels profonds.

Relancer les relations avec le Venezuela était une promesse de campagne de Petro, qui a pris ses fonctions le 7 août et est le premier président de gauche du pays. Petro a également cherché à nouer des liens internationaux avec de nouveaux progressistes, tels que le Congressional Progressive Caucus des États-Unis.

Le Venezuela est l’un des ennemis les plus virulents de la politique américaine dans l’hémisphère occidental. La Colombie, quant à elle, est un proche allié de Washington, et les troupes américaines mènent régulièrement des opérations conjointes avec leurs homologues colombiens.