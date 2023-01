La Colombie et le Venezuela ouvrent un pont binational clé alors que les liens se réchauffent

BUCARAMANGA, Colombie (AP) – La Colombie et le Venezuela ont ouvert dimanche un pont clé reliant les pays qui avaient été fermés pendant près de sept ans au milieu des tensions politiques, lançant une nouvelle ère de relations améliorées sous le nouveau président de gauche colombien.

Des délégations conduites par le ministre colombien du Commerce Germán Umaña et le gouverneur de l’État vénézuélien de Tachira, Freddy Bernal, se sont réunies au milieu du pont « Tienditas » pour une cérémonie d’ouverture avec des ballons aux couleurs du drapeau de chaque pays.

La construction du pont reliant Tachira et l’État colombien du Norte de Santander s’est terminée en 2016, mais il n’a jamais été inauguré en raison de la crise politique entre les pays d’Amérique du Sud. Le pont, dont la construction a coûté plus de 32 millions de dollars, a été conçu pour désengorger les deux autres ponts binationaux de la région et faciliter les échanges.

En 2019, le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a ordonné que plus d’une douzaine de conteneurs de fret soient placés sur le pont pour le bloquer symboliquement afin de protester contre les tentatives de l’opposition d’apporter de l’aide humanitaire au Venezuela depuis la Colombie.

“En termes politiques, ‘Tienditas’ est le symbole de la reprise du dialogue entre les deux pays”, a déclaré Ronal Rodríguez, chercheur à l’Observatoire du Venezuela à l’Universidad del Rosario en Colombie.

Suite à l’investiture à la présidence en Colombie de Gustavo Petro – un ancien guérillero – les relations diplomatiques et commerciales avec le Venezuela ont été rétablies en septembre. « Tienditas » était le dernier pont reliant les pays à être rouvert le long de la frontière de 2200 kilomètres (1 367 miles).

Le prédécesseur de Petro, Iván Duque (2018-2022), avait qualifié Maduro de “dictateur” et avait fait de la Colombie l’un des 50 pays qui reconnaissaient le chef de l’opposition Juan Guaidó comme président par intérim du Venezuela, accusant la réélection de Maduro d’avoir été frauduleuse.

Pedro Benítez, analyste politique et professeur à l’Université centrale du Venezuela, a déclaré à l’Associated Press que le symbole clé du rétablissement des relations était la première rencontre face à face entre Petro et Maduro en novembre.

Benitez a déclaré que le rétablissement des relations commerciales entre les voisins jusqu’à présent a été “très cahoteux” car les produits colombiens entrants ont été très chers en raison des “obstacles non institutionnels attribués aux responsables vénézuéliens”.

La reprise des relations commerciales a commencé avec l’activation du trafic sur les ponts Simón Bolívar et Francisco de Paula Santander en septembre. De là à novembre, 385 camions ont traversé les ponts, la plupart de Colombie vers le Venezuela transportant des produits tels que des fournitures médicales, des fibres optiques, des textiles, du papier hygiénique et du carton. Des bobines d’acier, des moteurs et des tuyaux ont été transportés du Venezuela vers la Colombie.

Entre janvier et octobre 2022, le commerce total entre les deux pays a atteint 512 millions de dollars, une augmentation par rapport aux 394 millions de dollars pour l’ensemble de 2021, mais encore loin des 7 milliards de dollars de commerce bilatéral observé en 2008.

Astrid Suárez, The Associated Press