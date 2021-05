La Colombie est retirée du rôle de co-hôte de la Copa America du mois prochain

L’organisme sud-américain CONMEBOL a annoncé jeudi que la Colombie ne co-organiserait pas la Copa America le mois prochain, décision prise moins d’un mois avant le match d’ouverture et au milieu d’une vague de manifestations de rue contre le président colombien Ivn Duque.

Cela aurait été la première Copa America organisée par deux pays.

Quelques heures plus tôt, les autorités colombiennes avaient demandé à la CONMEBOL de reporter le tournoi, également organisé par l’Argentine. Le ministre des Sports, Ernesto Lucena, a déclaré aux journalistes que cela devrait avoir lieu à la fin de l’année en raison de la pandémie de COVID-19.

La Copa America devrait se jouer du 13 juin au 10 juillet.

La CONMEBOL a déclaré dans un communiqué qu’il était impossible de reporter le tournoi à novembre et a assuré qu’elle informerait les prochains jours de la relocalisation des matches qui devraient être joués en Colombie.

Mardi, le président argentin Alberto Fernndez, son pays, envisagerait d’accueillir l’ensemble de la Copa America si la Colombie était incapable de co-organiser en raison de troubles sociaux.

Les manifestations en Colombie ont commencé le 28 avril après que le président Ivan Duque a tenté de faire passer une augmentation des impôts au milieu d’une pandémie qui a laissé des millions de personnes sans travail ni nourriture. Bien qu’il ait rapidement reculé, les manifestants sont restés dans la rue, élargissant leur combat pour inclure des griefs allant de l’état décrépit des systèmes de santé et d’éducation de la Colombie à la lente mise en œuvre d’un accord de paix de 2016 avec les rebelles marxistes.

La semaine dernière, la police et les manifestants se sont affrontés dans les villes colombiennes de Pereira et Barranquilla, cette dernière devant organiser la finale de la Copa America.

Un match de la Copa Libertadores la semaine dernière entre Colombias Amrica de Cali et Brazils Atltico Mineiro a été interrompu à plusieurs reprises en raison des gaz lacrymogènes utilisés pour disperser les manifestants.

Le plan original de la Copa America prévoyait que Buenos Aires accueillait le match d’ouverture, un quart de finale et une demi-finale. Les villes de Crdoba, Mendoza et Santiago del Estero devaient organiser des matches du groupe A

Cette édition de la Copa America allait présenter un nouveau format avec cinq équipes basées dans chacun des pays hôtes. Le groupe A comprend l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Le groupe B comprend le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Pérou et le Venezuela. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe.

Le Qatar, les hôtes de la Coupe du monde 2022 et l’Australie, tous deux devant jouer en tant qu’invités, ont décidé en février de se retirer du tournoi en raison de la pandémie de coronavirus.

La décision de retirer la Colombie en tant qu’hôte du tournoi n’assure pas des jours plus calmes pour la Copa America. L’Argentine a récemment atteint un nombre record de cas quotidiens et de décès dus au COVID-19. Le pays sud-américain a enregistré plus de 3,4 millions de cas et plus de 72 000 décès dus au virus.

