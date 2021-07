La Colombie entre en demi-finale après avoir battu l’Uruguay aux tirs au but

La Colombie a dominé l’Uruguay 4-2 aux tirs au but samedi après deux arrêts du gardien David Ospina pour se qualifier pour les demi-finales de la Copa America et maintenir en vie ses espoirs de remporter son premier titre depuis 2001.

Le temps réglementaire au stade Man Garrincha de Brasilia s’est terminé par 0-0 dans un match tendu, rempli d’opportunités pour les deux équipes de marquer.

Ospina était alors le héros de la Colombie lors des tirs au but en faisant des arrêts contre les uruguayens Jose Maria Gimenez et Matias Via, qui ont organisé un match de demi-finale contre l’Argentine ou l’Équateur, qui jouera plus tard.

Duvn Zapata, Davinson Sanchez, Yerry Mina et Miguel Borja ont tous marqué lors de la fusillade, les attaquants vétérans Edinson Cavani et Luis Surez convertissant leurs tirs au but.

La victoire de samedi a mis fin à un long traumatisme lors des tirs au but pour la Colombie après des sorties douloureuses lors des éditions 2015 et 2019 de la Copa America contre l’Argentine et le Chili, respectivement. La Colombie a également été éliminée aux tirs au but lors du choc des huitièmes de finale contre l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2018.

Nous voulons donner de la joie à notre pays, qu’il ait la paix, a déclaré Ospina après le match.

L’Uruguayen Cavani a déclaré que son équipe s’était améliorée malgré l’élimination.

Nous avons un bon feeling ici, mais c’était à nous de sortir, a-t-il déclaré. C’est comme ça que fonctionnent les pénalités, ça peut aller bien, ça peut aller mal. L’Uruguay a connu plusieurs moments de bon football dans lesquels nous avons dominé. Mais dans la fusillade, les choses peuvent se passer comme elles l’ont fait.

La Colombie a mis plus de pression sur l’Uruguay dès le début malgré les absences de l’ailier suspendu Juan Guillermo Cuadrado et du milieu de terrain blessé Matheus Uribe.

L’Uruguayen Muslera a fait l’arrêt du match à la 71e minute sur une tête de Zapata.

La Colombie était l’un des premiers hôtes de la Copa America avec l’Argentine, mais a quitté l’organisation au milieu des manifestations de rue contre le président Ivan Duque.

Les Cafeteros n’ont qu’un seul titre en Copa America, remporté en 2001 à domicile.

Les champions en titre, le Brésil et le Pérou, joueront pour l’autre place lors de la finale du 10 juillet au stade Maracana de Rio de Janeiro.

