La Colombie enquête sur le meurtre de 2 journalistes

Leyner Montero et Dilia Contreras conduisaient avant l’aube dimanche lorsque des hommes à moto ont tiré sur leur véhicule alors qu’ils s’approchaient de la ville de Fundacion, dans le nord de la Colombie, selon la police.

Les autorités ont déclaré qu’elles ne savaient toujours pas si l’attaque était liée à leur travail de journaliste. Montero dirigeait une station de radio communautaire à Fundacion qui diffusait des informations locales et des événements culturels, tandis que Contreras dirigeait un site Web d’informations locales et avait récemment été embauché comme attaché de presse pour le gouvernement municipal de Fundacion. La police a déclaré que Montero avait été impliqué dans une bagarre à la foire du comté à laquelle les deux journalistes avaient assisté au cours du week-end.

La Colombie est le deuxième pays le plus meurtrier pour les journalistes en Amérique latine après le Mexique. Selon le groupe de défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières, neuf journalistes ont été assassinés en Colombie en raison de leur travail depuis 2016, lorsque le gouvernement du pays a signé un accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie qui a mis fin à cinq décennies de guerre.

Dans les années 1990 et au début des années 2000, les meurtres de journalistes en Colombie étaient deux fois plus élevés, et les attaques contre les médias comprenaient l’attentat à la voiture piégée contre le siège d’un journal national.