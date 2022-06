La Colombie choisit le 1er président de gauche lors d’un second tour serré

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BOGOTA, Colombie – La Colombie sera gouvernée par un président de gauche pour la première fois après que l’ancien rebelle Gustavo Petro a battu de justesse un millionnaire de l’immobilier lors d’un second tour qui a souligné le dégoût des gens envers les politiciens traditionnels du pays. La troisième tentative de Petro pour remporter la présidence lui a valu 50,48% des voix dimanche, tandis que l’outsider politique Rodolfo Hernández a obtenu 47,26%, selon les résultats publiés par les autorités électorales.

L’élection a eu lieu alors que les Colombiens luttent contre la montée des inégalités, de l’inflation et de la violence – des facteurs qui ont conduit les électeurs lors du premier tour des élections le mois dernier à punir les politiciens centristes et de droite au pouvoir et à choisir deux étrangers pour le second tour.

La victoire de Petro dans le troisième pays le plus peuplé d’Amérique latine était plus qu’une défaite contre Hernández. Il met fin à la longue stigmatisation colombienne de la gauche pour son association perçue avec le demi-siècle de conflit armé du pays. Le président élu était autrefois un rebelle du mouvement M-19 aujourd’hui disparu et a été amnistié après avoir été emprisonné pour son implication dans le groupe.

Petro a lancé un appel à l’unité lors de son discours de victoire dimanche soir et a tendu une branche d’olivier à certains de ses détracteurs les plus sévères, affirmant que tous les membres de l’opposition seront accueillis au palais présidentiel « pour discuter des problèmes de la Colombie ».

« De ce gouvernement qui commence il n’y aura jamais de persécution politique ni de persécution judiciaire, il n’y aura que du respect et du dialogue », a-t-il dit, ajoutant qu’il écoutera ceux qui ont levé les armes ainsi que « cette majorité silencieuse de paysans , Autochtones, femmes, jeunes.

Le vote a également abouti en Colombie à avoir une femme noire comme vice-présidente pour la première fois. La colistière de Petro, Francia Márquez, 40 ans, est une avocate et une leader écologiste dont l’opposition à l’exploitation minière illégale a entraîné des menaces et une attaque à la grenade en 2019.

Hernández, dont la campagne était basée sur une lutte contre la corruption, a concédé sa défaite peu après l’annonce des résultats.

« J’accepte le résultat, comme il se doit, si nous voulons que nos institutions soient fermes », a-t-il déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux. « J’espère sincèrement que cette décision sera bénéfique pour tout le monde. »

La démonstration de Petro a été la dernière victoire politique de gauche en Amérique latine, alimentée par le désir de changement des électeurs. Le Chili, le Pérou et le Honduras ont élu des présidents de gauche en 2021, et au Brésil, l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est en tête des sondages pour l’élection présidentielle de cette année.

Mais les résultats ont été une raison immédiate de s’inquiéter pour certains électeurs dont la référence la plus proche à un gouvernement de gauche est le Venezuela voisin en difficulté.

« Nous espérons que M. Gustavo Petro respectera ce qui a été dit dans son plan gouvernemental, qu’il mènera ce pays vers la grandeur, dont nous avons tant besoin, et qu'(il) mettra fin à la corruption », a déclaré Karin Ardila García, une partisane de Hernández dans la ville du centre-nord de Bucaramanga. « Qu’il ne mène pas au communisme, au socialisme, à une guerre où ils continuent à nous tuer en Colombie. … (H)e ne nous mène pas à un autre Venezuela, Cuba, Argentine, Chili.

Environ 21,6 millions des 39 millions d’électeurs éligibles ont voté dimanche. L’abstentionnisme a dépassé les 40 % à chaque élection présidentielle depuis 1990.

Petro, 62 ans, sera officiellement déclaré vainqueur après un décompte formel qui prendra quelques jours. Historiquement, les résultats préliminaires ont coïncidé avec les résultats définitifs.

Plusieurs chefs d’Etat ont félicité Petro dimanche. Tout comme un critique féroce, l’ancien président Álvaro Uribe, qui reste une figure centrale de la politique colombienne.

Les sondages avant le second tour avaient indiqué que Petro et Hernández – tous deux anciens maires – étaient dans une course serrée depuis qu’ils ont dépassé quatre autres candidats lors des premières élections du 29 mai. Ni l’un ni l’autre n’ont obtenu suffisamment de voix pour gagner et se sont dirigés vers le second tour.

Petro a remporté 40% des voix au premier tour et Hernández 28%, mais la différence s’est rapidement rétrécie car Hernández a commencé à attirer des électeurs dits anti-Petrista.

Petro a proposé des réformes ambitieuses des retraites, des impôts, de la santé et de l’agriculture et des changements dans la manière dont la Colombie combat les cartels de la drogue et d’autres groupes armés. Mais il aura du mal à tenir ses promesses car il ne dispose pas de la majorité au Congrès, clé pour mener à bien les réformes.

« Les gens qui le soutiennent ont de très grands espoirs, et ils vont probablement être déçus assez rapidement s’il ne peut pas faire bouger les choses tout de suite », a déclaré Adam Isacson, un expert de la Colombie au groupe de réflexion du Bureau de Washington sur l’Amérique latine. .

« Je pense que vous pourriez trouver une situation où il doit soit conclure des accords et abandonner beaucoup de ses programmes juste pour faire passer certaines choses, soit tout le pays pourrait être bloqué », a ajouté Isacson.

Petro est prêt à reprendre les relations diplomatiques avec le Venezuela, qui ont été interrompues en 2019. Il souhaite également apporter des changements aux relations de la Colombie avec les États-Unis en cherchant à renégocier un accord de libre-échange et de nouvelles façons de lutter contre le trafic de drogue.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que l’administration Biden était impatiente de travailler avec Petro.

Les sondages indiquent que la plupart des Colombiens pensent que le pays se dirige dans la mauvaise direction et désapprouvent le président Iván Duque, qui n’était pas éligible pour se faire réélire. La pandémie a retardé les efforts de lutte contre la pauvreté du pays d’au moins une décennie. Les chiffres officiels montrent que 39 % des Colombiens vivaient avec moins de 89 dollars par mois l’année dernière.

Le rejet de la politique comme d’habitude « est le reflet du fait que les gens en ont marre des mêmes personnes comme toujours », a déclaré Nataly Amezquita, une ingénieure civile de 26 ans attendant de voter. « Nous devons créer un plus grand changement social. Beaucoup de gens dans le pays ne sont pas dans les meilleures conditions.

Mais même les deux candidats étrangers l’ont laissée froide. Elle a dit qu’elle voterait en blanc : « Je n’aime aucun des deux candidats. … Ni l’un ni l’autre ne me semble être une bonne personne.