La Colombie-Britannique suspend les connexions électriques pour l’extraction de crypto, citant une consommation “massive”

Le gouvernement de la Colombie-Britannique suspend temporairement les demandes de connexions électriques provenant des opérations d’extraction de crypto-monnaie, affirmant que la décision vise à préserver l’alimentation électrique tout en soutenant l’action climatique et les objectifs économiques.

Une déclaration du ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone indique que 21 projets de crypto-monnaie demandent un total de 1 403 mégawatts, suffisamment pour alimenter environ 570 000 foyers par an, soit 2,1 millions de véhicules électriques.

Il indique que la suspension de 18 mois donnera à la province et à BC Hydro le temps de dialoguer avec l’industrie et les Premières Nations alors qu’un cadre permanent pour les opérations de crypto-monnaie est développé.

La ministre de l’Énergie, Josie Osborne, a déclaré dans le communiqué que l’extraction de crypto-monnaie consomme “des quantités massives d’électricité” en faisant fonctionner des ordinateurs de grande puissance 24 heures sur 24, mais ajoute “très peu d’emplois” à l’économie locale.

L’électricité de la Colombie-Britannique est presque entièrement générée par l’hydroélectricité, et la province affirme qu’elle a suscité un «intérêt sans précédent» de la part des mineurs de crypto-monnaie.

La déclaration indique que sept projets opérationnels d’extraction de crypto-monnaie et six autres projets bien avancés dans le processus de connexion ne seront pas affectés par la suspension.

Leur consommation s’élève à 273 mégawatts.

Mais, il indique que si de nouvelles connexions étaient autorisées «sans contrôle», l’énergie qui serait autrement utilisée pour soutenir les objectifs de CleanBC de la province pourrait être érodée, et il resterait peu d’électricité pour des projets avec de plus grands avantages pour l’emploi, l’économie et le climat.

