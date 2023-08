La Colombie-Britannique sous état d’urgence alors qu’un feu de forêt se déplaçant rapidement détruit des maisons près de West Kelowna

Si la puissance ou les données de votre appareil sont faibles, vous pouvez obtenir des mises à jour sur les incendies de forêt sur CBC Lite, notre site Web à faible bande passante et texte uniquement.

LE DERNIER:

Le premier ministre David Eby a annoncé l’état d’urgence provincial lors d’une conférence de presse vendredi, exhortant les Britanno-Colombiens à rester vigilants, à écouter les autorités locales et à suivre les ordres d’évacuation.

« Si vous recevez un ordre d’évacuation, veuillez partir », a déclaré Eby. Il a également demandé aux gens d’éviter les voyages non essentiels dans les zones touchées.

Selon le ministre de la Gestion des urgences Bowinn Ma, le nombre de personnes sous ordre d’évacuation en Colombie-Britannique est passé de 4 500 à 15 000 en une heure, et 20 000 personnes supplémentaires sont sous alerte d’évacuation.

Une liste des ordres d’évacuation et des alertes est mise en ligne par Infos d’urgence C.-B.

REGARDER | BC sous état d’urgence : État d’urgence en Colombie-Britannique alors que Kelowna combat un feu de forêt instable L’état d’urgence a été déclaré pour toute la Colombie-Britannique alors que les incendies qui se développent rapidement à Kelowna et à West Kelowna forcent des milliers de personnes à quitter leurs maisons.

L’annonce est intervenue après qu’un nombre important de maisons ont été détruites par un incendie de forêt à combustion rapide dans la région de West Kelowna, alors que les équipes se battent contre ce que le BC Wildfire Service (BCWS) a prédit être les jours les plus difficiles de la saison provinciale des incendies, en raison aux rafales de vent.

Les conditions extrêmes dans la région ne devraient pas s’atténuer au cours des 36 prochaines heures, et les incendies dans toute la province pourraient connaître une croissance importante, selon les responsables provinciaux.

Plus de 2 400 propriétés font l’objet d’un ordre d’évacuation et plus de 4 800 propriétés font l’objet d’une alerte d’évacuation en raison de l’empiètement Feu de forêt du ruisseau McDougallqui a plus que centuplé — de 64 hectares à 6 800 hectares (68 kilomètres carrés) — en seulement 24 heures.

Les ambulanciers paramédicaux évacuent les patients de la maison de retraite Brandt’s Creek Retirement Housing alors que le feu de forêt de McDougall Creek approche de la ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, vendredi. (Ben Nelms/CBC)

Plus de 700 résidents de huit foyers de soins pour personnes âgées de la région sont également transférés vers des endroits sûrs.

Interior Health dit avoir mis en place une ligne téléphonique où les familles peuvent recevoir des mises à jour sur l’emplacement de leurs proches.

REGARDER | Les résidents filment les flammes qui approchent de l’incendie de West Kelowna : De la fumée et des flammes planent sur West Kelowna, en Colombie-Britannique, alors que des évacuations sont en cours Plus de 1 000 propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer alors que les incendies de forêt se propagent rapidement vers West Kelowna, en Colombie-Britannique

Kelowna a une population d’environ 150 000 habitants, tandis que West Kelowna en compte environ 36 000.

Sur les 380 incendies actifs dans la province, 160 restent incontrôlables, et plus d’une douzaine d’entre eux sont soit très visibles, soit une menace pour une communauté.

Environ 3 400 pompiers sont déployés dans toute la province, avec des dizaines d’autres juridictions, comme le Mexique et le Costa Rica.

Ordres d’évacuation émis, étendus vendredi

Un l’alerte d’évacuation a été émise pour les propriétés de Lake Country, une communauté située à environ 25 kilomètres au nord de Kelowna en raison d’un incendie dans la région. Un certain nombre de propriétés ont reçu l’ordre d’évacuer.

Un nouvel ordre d’évacuation a également été émis vendredi en fin d’après-midi pour de nombreuses propriétés sur la réserve de la Première Nation de Cisjordanie.

Ordres d’évacuation avait déjà été émis pour les quartiers de Clifton Road North et McKinley au nord du centre-ville de Kelowna, ainsi que pour les propriétés entourant Hidden Lake et Still Pond — qui ont été élargis Vendredi matin pour les propriétés de la région de Shayler et propriétés dans la région de Glenmore Road.

Il y a aussi un ordre d’évacuation pour propriétés au nord de Nahun le long du côté ouest du lac Okanagan, le long du chemin Westside, mais non compris ceux à La Casa.

« Le pire cauchemar du chef des pompiers »

« Ce fut un dévastateur [Thursday] nuit, probablement la plus difficile de ma carrière », a déclaré le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

« Nous nous sommes battus dur hier soir pour protéger notre communauté.

« Nous avons combattu 100 ans d’incendies en une seule nuit. »

Brolund a déclaré que certains intervenants d’urgence étaient piégés parce qu’ils devaient secourir des résidents qui avaient choisi de ne pas quitter leurs propriétés malgré l’ordre d’évacuation.

« C’est le pire cauchemar du chef des pompiers », a-t-il déclaré.

REGARDER | Chef des pompiers de West Kelowna lors de la nuit la plus difficile de sa carrière : «Le pire cauchemar d’un chef des pompiers»: des maisons de West Kelowna perdues pendant une «nuit dévastatrice» Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré qu’il avait l’impression de combattre 100 ans d’incendies de forêt en même temps alors que les flammes fouettaient sa ville jeudi soir.

Le chef des pompiers de Brolund et de Kelowna, Travis Whiting, a déclaré qu’aucune vie n’avait été perdue malgré le danger auquel les pompiers et les résidents étaient confrontés.

Whiting a également déclaré qu’aucune structure de sa communauté n’avait brûlé, mais lui et Brolund ont mis en garde contre les braises transportées par le vent, qui attisent également le feu agressif.

« Nous allons jeter tout ce que nous pouvons sur cet incendie », a déclaré Whiting.

Le feu « est venu directement à notre porte »

Steven Francis, un résident de longue date de West Kelowna, était l’un des milliers de personnes évacuées jeudi soir. Il a dit qu’il avait déjà fait face à des ordres d’évacuation, mais l’intensité de l’incendie de McDougall Creek ne ressemble à rien de ce qu’il a connu.

« Il est venu directement à notre porte, avec toute sa rage, sa fureur et sa puissance. Et je me suis effondré », a-t-il déclaré.

« J’ai eu un moment, et peut-être que j’en ai un en ce moment. »

Un feu de forêt brûle près de Kelowna, en Colombie-Britannique, vendredi. La ville d’environ 150 000 habitants a déclaré l’état d’urgence. (Ben Nelms/CBC)

Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du BCWS, a décrit les dernières 24 heures comme l’une des rares journées qui seront « gravées » dans sa mémoire au cours de ses deux décennies de carrière.

« Ce fut une soirée très, très stressante pour tout le monde dans cette région », a déclaré Chapman, ajoutant que le feu continue de brûler agressivement grâce aux vents forts qui devraient se poursuivre toute la nuit, jusqu’à samedi.

« Ce n’est pas le moment d’ignorer un ordre d’évacuation »

Chapman s’est également adressé à ceux qui ont défié les ordres d’évacuation jeudi soir, affirmant qu’ils mettaient en danger la vie des policiers et des pompiers.

« Ce n’est pas le moment d’ignorer un ordre d’évacuation », a-t-il déclaré, ajoutant que le feu se déplaçait à une vitesse rarement vue en Colombie-Britannique.

La police et les autorités provinciales exhortent quiconque se trouve dans la région à ne pas utiliser de bateaux pour tenter d’accéder à la zone d’évacuation et à empêcher les drones de voler.

« Les drones représentent un danger important pour les équipages qui luttent contre les incendies. Il est illégal et irresponsable de les faire voler à proximité d’incendies », a déclaré le ministre des Forêts, Bruce Ralston.

Un hélicoptère largue de l’eau sur le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna, en Colombie-Britannique, le 18 août 2023. (Ben Nelms/CBC)

Des pertes importantes, mais quelques biens sauvés

Plus tôt vendredi, des responsables ont déclaré que des propriétés avaient été détruites dans la région de Trader Cove et Bear Lake Road au nord de West Kelowna.

Les responsables n’ont pas fourni de chiffre exact et ont déclaré que les conditions devraient s’améliorer avant qu’une évaluation plus approfondie puisse être effectuée. Brolund a déclaré que les pertes étaient importantes, mais les pompiers ont réussi à sauver des propriétés.

Parmi ceux détruits figurent l’historique Lake Okanagan Resort. Le chef Keith Crow de la bande indienne de Lower Similkameen a également déclaré vendredi que l’incendie avait détruit au moins une propriété dans sa communauté et que 17 autres propriétés étaient menacées dans un lotissement.

L’Okanagan Lake Resort est englouti par les flammes lors d’un incendie de forêt à West Kelowna, en Colombie-Britannique, le 18 août 2023. (Les York)

Les évacués peuvent consulter un carte interactive et recherchez par adresse pour savoir comment les maisons et les entreprises individuelles sont affectées.

La GRC de la Colombie-Britannique dit qu’elle déploie des ressources supplémentaires pour aider à sécuriser les zones qui ont été évacuées en raison des incendies de forêt envahissants.

Une femme emballe une photo d’un membre de sa famille alors qu’elle évacue l’incendie de McDougall Creek qui approche du lac Okanagan de West Kelowna à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 18 août 2023. (Ben Nelms/CBC)

Les agents aideront aux évacuations porte-à-porte, en sécurisant les voies d’évacuation et en effectuant des patrouilles dans les zones évacuées pour « protéger les propriétés des activités criminelles ».

Ils disent également que les agents ne quitteront une zone évacuée que si le feu de forêt menace leur sécurité.

Où les évacués doivent-ils aller

Le district régional demande aux évacués de contacter leurs amis et leur famille car les hôtels, motels et autres opérateurs touristiques de la région sont à pleine capacité.

Pour ceux de Kelowna, un centre d’accueil a été mis en place à l’Armée du Salut à 1480, promenade Sutherland.

Les évacués de West Kelowna qui vivent au sud de Traders Cove peuvent se rendre au centre d’information de Royal LePage Place au 2760 chemin Cameron.

Pour ceux au nord de Traders Cove, un centre d’accueil a été ouvert à Kal Tire Place à 3445 43e avenue. à Vernon, à environ 60 kilomètres au nord de West Kelowna.

Un homme emballe une valise sur le côté de l’autoroute à l’extérieur d’une zone d’ordre d’évacuation en raison de l’incendie de McDougall Creek. (Ben Nelms/CBC)

Il y a eu de longues files d’attente dans certains centres et les responsables demandent aux évacués d’être patients. Toutes les personnes évacuées sont priées de s’inscrire via un portail provincial.

Une ligne d’information publique est également disponible au 250-469-8490 ou 1-877-569-8490.

Le ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré que le service des incendies de forêt disposait de « ressources importantes » sur l’incendie de West Kelowna, mais a exhorté tous les habitants de la région à se préparer au cas où ils recevraient l’ordre de partir.

Brolund de West Kelowna a déclaré qu’il s’attendait à ce que les alertes liées à l’incendie de McDougall Creek deviennent des ordres.

« C’est la vraie affaire », a-t-il déclaré à propos des dangers de l’incendie.

REGARDER | Timelapse du feu de forêt de McDougall Creek capturé par un résident : La fumée des feux de forêt s’élève au-dessus de West Kelowna Melissa Smyk a capturé un timelapse de la fumée de l’incendie de McDougall Creek s’élevant au-dessus de West Kelowna.

Plusieurs états d’urgence locaux

Le centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan a décrété jeudi l’état d’urgence local en raison de l’incendie.

La ville de Kelowna a également déclaré une état d’urgence, alors que les équipes de pompiers intervenaient sur les incendies du côté est du lac Okanagan. Chapman du BCWS a déclaré vendredi que les responsables n’avaient pas encore confirmé si ces incendies de forêt étaient le résultat du saut de feu de McDougall Creek à travers le lac ou s’il s’agissait de nouveaux incendies non liés.

DriveBC indique qu’un avis aux voyageurs est en vigueur pour l’autoroute 97 via Kelowna et West Kelowna sur un tronçon de plus de 60 kilomètres entre les communautés de Coldstream et Peachland en raison des incendies de forêt.

Les conducteurs sont priés d’éviter la zone et de se préparer à des fermetures à court préavis.

Des centres d’évacuation ont été mis en place dans toute la province pour aider toute personne évacuant une communauté menacée par un feu de forêt.

Pour trouver le centre le plus près de chez vous, visitez le EmergencyInfoBC site web.

Les personnes évacuées sont invitées à s’inscrire auprès de Services d’assistance d’urgence en ligne, qu’ils accèdent ou non aux services d’un centre d’évacuation.

