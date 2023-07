La Colombie-Britannique s’efforce de fournir immédiatement du foin et des aliments pour les agriculteurs dans le besoin

Le ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique affirme que la province s’efforce d’obtenir du foin pour les agriculteurs et les éleveurs qui en ont besoin immédiatement.

La ministre de l’Agriculture, Pam Alexis, a annoncé mardi 25 juillet un soutien aux agriculteurs et aux éleveurs touchés par la sécheresse. Cela survient le lendemain du jour où une grande partie de la province a connu ses premières pluies depuis des semaines.

Alexis a déclaré que la province, avec la BC Cattlemen’s Association, s’approvisionnera en foin et en aliments pour animaux disponibles auprès des vendeurs, puis les fera correspondre avec les agriculteurs et les producteurs. La Colombie-Britannique examinera des juridictions au-delà du Canada, car une grande partie du pays connaît des sécheresses.

Il sera disponible pour tous, peu importe le secteur, et pour les petites, moyennes et grandes entreprises.

Le directeur général de la BC Cattlemen’s Association, Kevin Boon, a déclaré que cela fonctionnerait comme « un peu un service de rencontres » en mettant en relation ceux qui ont besoin de foin et d’aliments alternatifs.

Boon a déclaré que ce qui rend la sécheresse différente des autres années, c’est qu’elle a un impact sur toute la province. Habituellement, les agriculteurs et les éleveurs confrontés à des sécheresses peuvent compter sur d’autres domaines, mais ce n’est pas le cas cette année.

De plus, Alexis a ajouté que certains producteurs pourraient être confrontés à des problèmes de trésorerie immédiats. La province a demandé – et a été approuvée – un programme fédéral, Agri-stabilité, pour les paiements anticipés. À partir de vendredi, les participants seront contactés pour recevoir des paiements anticipés et pourraient être dans leurs comptes dans les 10 jours ouvrables pour couvrir les dépenses nécessaires, y compris l’augmentation du coût des aliments pour animaux et du foin.

